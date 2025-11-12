Matthew McConaughey y Michael Caine apuestan por la Inteligencia Artificial y ceden sus voces para su clonación

La inteligencia artificial ya ha llegado de lleno al corazón de Hollywood y, cada vez más, la tecnología se mezcla con la creatividad para dar vida a personajes, recrear voces o incluso revivir a actores fallecidos.

Este avance, sin embargo, ha abierto un debate entre directores, intérpretes y guionistas sobre los límites éticos y artísticos de una herramienta que, aunque prometebrindar nuevas posibilidades narrativas, también despierta temores sobre la autenticidad y el futuro del trabajo humano en la industria.

Aun con esas dudas, el cambio ya está en marcha con proyectos como el de ElevenLabs, la empresa de inteligencia artificial especializada en clonación de voz, que recientemente ha anunciado colaboraciones con figuras como Matthew McConaughey y Michael Caine.

Su proyecto Iconic Voices Marketplace (mercado de voces icónicas) pretende usar voces sintéticas de celebridades con su consentimiento.

Matthew McConaughey en SXSW | Gtres

McConaughey, que además ha invertido en la compañía desde 2022, planea usar su voz sintética para lanzar su informativo de audio Lyrics of Livin también en español, ampliando así su alcance internacional.

"Desde nuestra primera conversación, me ha impresionado cómo el equipo de ElevenLabs ha transformado la magia de la tecnología central en productos que creadores, empresas y narradores utilizan a diario", decía Matthew en un comunicado de la empresa.

"Lancé mi informativo, Lyrics of Livin, para compartir historias e ideas con mi propia voz con quienes quieran escuchar. Ahora, gracias a ElevenLabs, se expande con una edición en español, lo que nos permite llegar a aún más personas y conectar con ellas", continuaba".

"A todos los que desarrollan con tecnología de voz: ¡seguid adelante! Están contribuyendo a crear un futuro donde podremos levantar la vista de nuestras pantallas y conectar a través de algo tan atemporal como la humanidad misma: nuestras voces", terminaba diciendo el actor.

Michael Caine | EFE

Por su parte, Caine se ha sumado al plan explicando en el comunicado de ElevenLabs: "Durante años, he prestado mi voz a historias que han conmovido a la gente: relatos de valentía, ingenio y fortaleza humana. Ahora, ayudo a otros a encontrar la suya".

"Con ElevenLabs, podemos preservar y compartir voces, no solo la mía, sino la de cualquiera, ya que está a la vanguardia de la tecnología, utilizando la innovación no para reemplazar a la humanidad, sino para celebrarla", añadía Michael.

"Ofrece a todos las herramientas para ser escuchados. No se trata de reemplazar voces, sino de amplificarlas, abriendo puertas a nuevos narradores en todas partes. He dedicado mi vida a contar historias. ElevenLabs ayudará a la próxima generación a contar las suyas", finalizaba el intérprete.

A parte de McConaughey y Caine, hay otros 27 actores y actrices que ya forman parte de esta propuesta para que marcas y creadores puedan acceder a sus voces con fines comerciales o artísticos.