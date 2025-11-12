Siempre es invierno, la nueva película de David Trueba producida por Atresmedia Cine, ya es número 1 en cines

Siempre es invierno, la película de Atresmedia Cine dirigida por David Trueba y protagonizada por David Verdaguer, Isabelle Renauld y Amaia Salamanca, se alza con el primer puesto en taquilla en su quinto día de exhibición en cines de nuestro país.

En su estreno, el pasado viernes 7 de noviembre, la película entró en el Top 10 de la taquilla española y, durante estos primeros cinco días en cines, ha ido escalando posiciones hasta posicionarse como la número 1 de la taquilla, superando los 50.000 espectadores. La película confirma así la buena recepción tanto de la crítica como del público.

Siempre es invierno, con Amaia Salamanca y David Verdaguer | Atresmedia Cine

Siempre es invierno se suma a otros éxitos recientes de Atresmedia Cine, como Padre no hay más que uno 5, la película española más taquillera del año, Sin cobertura, Un funeral de locos y Mikaela. La productora de Atresmedia continúa liderando la taquilla anual del cine español y acumula más de 3 millones de espectadores en 2025.

Siempre es invierno es la última película escrita y dirigida por David Trueba. Está producida por Atresmedia Cine junto a Ikiru Films, Blitz la Película AIE, La Terraza Films y Wrong Men, y distribuida en cines por Bteam Pictures. Ha sido la película de Clausura de la 70ª edición de la SEMINCI - Semana Internacional de Cine de Valladolid.

Está protagonizada por David Verdaguer, a quien David Trueba dirige de nuevo tras Saben aquell, película de Atresmedia Cine por la que ganó, entre otros premios, el Goya al mejor actor protagonista. Acompañan a Verdaguer la actriz francesa Isabelle Renauld y Amaia Salamanca. Completan el reparto Jon Arias, Vito Sanz y Carla Nieto.

Es la segunda vez que Trueba y Verdaguer trabajan juntos. Así explicaba el actor esta nueva colaboración: "Trabajar con Trueba siempre está bien y hacerlo por segunda es un milagro. Es una cosa maravillosa que no pasa siempre y estoy encantado porque además estoy con un amigo y trabajar con él es como ir con zapatillas de estar por casa, porque te hace sentir muy a gusto. Es divertido y aprendes muchísimo con él. O sea que, un regalo de la vida".

David Trueba, Amaia Salamanca y David Verdaguer en el rodaje de Siempre es invierno | Atresmedia Cine

Siempre es invierno es la adaptación de la novela Blitz, escrita por el propio autor y publicada hace diez años por la editorial Anagrama. Es la primera novela de Trueba llevada al cine, quien ya nos explicó como realizar una buena adaptación.

En palabras de David Trueba: "Nunca he querido llevar mis novelas al cine. Me parece que en su formato están completas y explicadas. Tampoco cuando me lo han pedido otros directores me he sentido tentado de aceptar. Pero el caso de Blitz era algo diferente, pues trata de algo enormemente gráfico y visual, que es el perceptible paso del tiempo sobre las personas. Un elemento que en el cine puede enriquecerse y eso convierte el reto de la adaptación en más estimulante".