La sorpresa de James Van Der Beek en la reunión de Dawson Crece al no poder asistir pero su estado de salud preocupa

Dawson Crece fue una de las series más icónicas de finales de los 90 y principios de los 2000, protagonizada por James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson. La ficción se convirtió en un fenómeno cultural y consolidó las carreras de sus intérpretes.

Casi tres décadas después, el elenco ha vuelto a reunirse en un evento benéfico en Nueva York que ha despertado la nostalgia de los fans. Sin embargo, el esperado reencuentro estuvo marcado por la ausencia de suprotagonista, James Van Der Beek.

En 2024, el actor reveló que fue diagnosticado de cáncer colorrectal y aunque la enfermedad le impidió asistir en persona, James ha sorprendido a todos con una emotiva aparición virtual.

El día anterior al evento, Van Der Beek explicó por qué no podría participar de manera presencial a través de redes sociales, y que en su lugar iría el creador de musicales de Broadway Lin-Manuel Miranda.

"Esta es la noche que MÁS había esperado desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar, allá por enero… Así que imaginaos lo destrozado que estaba cuando dos virusestomacales me dejaron fuera de combate y me dejaron en tierra en el peor momento posible", explicaba en Instagram.

"A pesar de todos mis esfuerzos… no podré estar allí. No podré subirme a ese escenario y agradecer a cada alma del teatro por estar ahí por mí, y contra el cáncer, cuando más lo necesitaba", finalizaba.

Sin embargo, Van Der Beek sí que tuvo una emotiva intervención virtual con un vídeo que había grabado previamente para todos los asistentes.

"No puedo creer que no esté ahí", decía al principio. "No puedo creer que no pueda abrazar a mis compañeros de elenco, a mi hermoso reparto en persona, y solo quería subir al escenario yagradecer a cada persona en este teatro por estar aquí esta noche".

"Desde el elenco hasta el equipo técnico, pasando por todos los que donaron su tiempo y han sido tan generosos. Y especialmente a cada uno de vosotros. Sois los mejores fans del mundo. Gracias por venir", continuaba.

Aunque el actor se mostrase sonriente y emocionado, el vídeo dejaba ver su aspecto cansado y visiblemente más delgado. Una imagen que ha preocupado a los fans.

Además, su esposa Kimberly ha estado en el evento con sus hijos después de asegurar en sus redes sociales que "era importante para él" que la familia asistiera.

Durante la noche, los hijos y la mujer de James acompañaron al resto del reparto sobre el escenario para interpretar I Don't Want to Wait, el tema principal de la serie, junto con el elenco original y otros actores en beneficio de la organización F Cancer.