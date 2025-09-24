La mujer de James Van Der Beek habla afectada tras la reunión de Dawson Crece donde ha faltado el actor, que padece cáncer

Casi 30 años después del estreno de Dawson Crece se ha producido un reencuentro de su reparto en un evento benéfico que ha supuesto un chute de nostalgia tanto para sus fans como para los protagonistas.

El acto reunió al elenco formado por Katie Holmes, Joshua Jackson, Busy Phillips o Michelle Williams, entre otros; sin embargo, el principal protagonista de la serie, James Van Der Beek, no pudo asistir físicamente. El actor, que padece cáncer de colón, comentó que no pudo asistir debido a que ha tenido "dos virus estomacales".

Esto no impidió que el actor conectase con la audiencia del teatro, ya que James había preparado un emotivo vídeo para todos los asistentes a la reunión en el que agradecía tanto al equipo como al público el haber hecho posible el evento y se disculpaba por no poder participar en él de manera presencial: "No puedo creer que no esté ahí".

Aunque el actor se mostrase sonriente y emocionado, su aspecto cansado y visiblemente más delgado ha provocado cierta preocupación entre los fans.

Quien síasistió en su representación fue su mujer Kimberly Van Der Beek y sus hijos quienes estuvieron junto a los actores de Dawson Crece ya que, según dijo ella en redes sociales: "Era importante para él".

Después del evento, la mujer del actor ha dedicado unas palabras de agradecimiento a través de las historias de Instagram contando cómo lo ha vivido: "Estoy asimilando toda la noche, y Michelle Williams fue la creadora de esta noche. Ha sido un verdadero regalo".

Kimberly llamaba "humanos exquisitos y muy angelicales" a Williams y a su esposo, Thomas Kail por hacer realidad "tantos sueños de los niños (sus hijos) en este viaje".

"Todo el elenco ha estado indescriptible. Las palabras nunca harán justicia a su apoyo", decía.

También ha contado que Mary-Margaret Humes, quien interpretó a la madre de James en la pantalla, le envía galletas "cada año en su cumpleaños" y "le envía mensajes de lo más cariñosos todo el tiempo".

Por último, agradecía al productor Greg Berlanti, a los creadores Jason Moore y a Kevin Williamson, y a F Cancer por su "increíble apoyo".

"Esta noche ha sido muy especial para toda la familia y, lo más importante, ha sido sentir a mi esposo llenar todo el teatro y sentir todo el amor por él", se ha sincerado.

"Vamos a estar relajándonos un tiempo, pero gracias por el amor, el apoyo y las oraciones, porque aquí mismo", decía con la mano en el pecho, "en el centro, está mi esposo en mi corazón. Fue una noche preciosa y echo de menos a mi marido. Tengo muchas ganas de verlo mañana", finalizaba Kimberly.

Además, la mujer Van Der Beek ha publicado una foto con las que fueron compañeras de reparto de James en la que enfatizaba que profundizar con ellas había sido una experiencia "agridulce".

"Son mágicas, amables, talentosas, con un gran corazón y... sagrado. Extrañaba tanto a mi chico. Pero el apoyo y el amor han estado sanando hasta la médula", escribía en el pie de foto señalando que no sería la última foto de ese día que compartiría con sus seguidores.