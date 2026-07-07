El director de Haciendo Amigos, David Marqués, nos confiesa que Antonio Resines acabó cambiando el título de la película

Haciendo Amigos llega este viernes a los cines con una comedia dirigida por David Marqués y protagonizada por Antonio Resines, Quim Gutiérrez y Megan Montaner. La película sigue a dos atracadores de poca monta que, mientras huyen de la policía tras un robo, acaban infiltrados por error en un grupo de teatro formado por personas con discapacidad, dando pie a una sucesión de enredos y situaciones cómicas que arrancaran más de una carcajada al público.

Con motivo de su estreno, desde Objetivo TV hemos hablado con David Marqués, su director, que nos ha desvelado una curiosidad sobre el proceso de creación de la película: Haciendo Amigos no siempre se llamó así.

"Ha tenido mil títulos esta película. Durante el rodaje tuvo uno que era Lo que nos faltaba, pero ninguno estábamos del todo convencidos", nos explica el cineasta.

Fue entonces cuando apareció la propuesta de Antonio Resines, que terminó convenciendo a todo el equipo. "Fue cosa de Antonio. Fue como sembrar una idea que fue contagiando a todos. Dijimos: 'Es que nada define mejor esta película que Haciendo Amigos'. Si Antonio iba con ese título a todos lados, tenía que llamarse Haciendo Amigos", recuerda entre risas.

Haciendo Amigos llega a los cines este viernes 10 de julio, dispuesta a conquistar al público con una comedia en la que, como su propio título indica, la amistad acaba convirtiéndose en la auténtica protagonista.