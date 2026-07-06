Se rueda en Valencia La dona invisible, la nueva película de Atresmedia Cine dirigida por Cristina Fernández Pintado

Ha dado comienzo en diferentes localizaciones de Valencia el rodaje de La dona invisible, una comedia negra de misterio producida por Atresmedia Cine, The Fly Hunter y La Terraza Films, que llegará a los cines de la mano de Vercine.

Cristina Fernández Pintado dirige esta adaptación de la novela homónima de Mònica Richart, con guion de María Mínguez, protagonizada por una limpiadora rumana amante de las novelas de misterio y una becaria que investigan la muerte de una funcionaria en la Conselleria en la que trabajan.

En palabras de la directora: "Me apetecía mucho abordar una película de género detectivesco y esta película me ha dado la oportunidad de hacerlo desde la comedia y la ironía, un territorio en el que me siento especialmente cómoda. Me interesa abordar la comedia desde la verdad, acompañando a personajes que suelen quedar fuera del encuadre: mujeres mayores, migrantes, trabajadoras silenciosas, becarias precarias; figuras aparentemente secundarias que, en realidad, entienden muy bien cómo funciona el mundo. Mihaela reúne muchas de esas condiciones que pueden volver invisible a una persona: es limpiadora, inmigrante, mujer y de edad avanzada; identidades menos representadas en el cine y, demasiadas veces, desplazadas también en la vida real.

Además, me entusiasma el universo visual que estamos construyendo: convertir el espacio burocrático de una Conselleria en un escenario singular, entre lo cotidiano y lo peculiar, dándole un aspecto un tanto retro-futurista.

En el fondo, La dona invisible habla de aprender a mirar mejor; de descubrir que las personas invisibles no lo son porque no sean válidas, sino porque los demás hemos decidido no verlas".

Protagonizada por Mona Martínez y Victoria Oliver, completan el reparto de este relato de misterio Sílvia Abril, Lorena López, Amparo Fernández y César Tormo.

La dona invisible es una producción de Atresmedia Cine, The Fly Hunter, La Terraza Films y Sucedió en Valverde AIE, con la participación de Atresmedia y À Punt, con la colaboración del IVC y la financiación del ICAA. Vercine se encargará de su distribución en cines. Las ventas internacionales corren a cargo de Film Factory.

Sinopsis

Mihaela, una limpiadora rumana a punto de jubilarse, descubre el cadáver de una funcionaria mientras limpia los baños de la Consejería donde trabaja. Aunque la policía lo considera un accidente, Mihaela, gran aficionada a la novela negra, sospecha que hay algo que no cuadra y decide investigar el crimen por su cuenta.

En esta búsqueda se le unirá una joven y peculiar becaria, y será así como nuestras particulares Holmes y Watson se adentrarán en los misterios del mundo del funcionariado.

Sobre la directora

Cristina Fernández Pintado (Valencia, 1980) Licenciada en Arte Dramático y danza contemporánea, amplía sus estudios en el Theatre School de Amsterdam y en Canadá. Años más tarde suma a su formación estudios en la Facultad de Filosofía y diversos talleres de escritura teatral y cinematográfica.

Desde hace unos años compagina su carrera como actriz y coreógrafa con la dirección y la escritura. En 2020 dirigió su primer largometraje de ficción Cosas Que Hacer Antes De Morir, del que también es guionista, película que obtuvo 4 premios de la Academia del Audiovisual Valenciano además de los premios mejor película, mejor guion y mejor dirección y premio del jurado en el Festival Internacional de Alicante.

Esta primavera ha estrenado Cowgirl, su segundo largometraje como directora junto a Miguel Llorens del que también es coguionista, película que cuenta con la selección en festivales como el BCN Film Fest, Moscow International Film Festival y el Festival internacional de cine de Alicante.

Sobre la guionista

María Mínguez (Valencia, 1982) es licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual y se formó como guionista en la New York Film Academy con una beca Fulbright. Sus guiones han sido seleccionados en laboratorios como Ibermedia, Sources 2, SGAE o CIMA.

En 2007 empieza a escribir sketches de humor de sitcoms. En 2019 se rueda su guion Vivir dos veces, dirigida por María Ripoll, nominada a los Premios Forqué y premio Berlanga a Mejor Guion y Mejor Película de la Academia Valenciana del Audiovisual. Es coguionista de Amor en Polvo (2020), premio a Mejor Comedia en el festival Cinequest de Estados Unidos y vendida para su remake en Alemania. En 2023 participa como coguionista en la película Unicorns, dirigida por Alex Lora y estrenada en la sección oficial del Festival de Málaga en 2023.

Ha creado y escrito la primera ficción sonora original de Spotify en España, El sonido del crimen, nominada al Ondas a la Mejor Ficción y éxito de audiencia en España y México. Ha escrito las series de animación infantiles Sexsymbols, El diario de Alice y El diario de Bita y Cora, nominada a Mejor Programa Infantil en los Premios Iris de 2021. Es creadora y guionista de la serie original de Disney+ Custodia repartida.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadora del premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.