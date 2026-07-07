Lena Dunham reacciona tras el revuelo por su discurso en la boda de Taylor Swift y su comentario sobre "porno gay"

La comentadísima boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden sigue generando titulares, especialmente tras conocerse el profundo enfado de Blake Lively, quien se ha sentido humillada por la cantante tras no haber sido invitada al enlace.

En contraste con esta sonada ausencia, los mil invitados que sí asistieron al evento del año presenciaron un momento de auténtico impacto protagonizado por la guionista y actriz Lena Dunham. La estrella de Girls escandalizó a los presentes durante la celebración al pronunciar un discurso subido de tono donde bromeó sobre la NFL y el deporte que practica Kelce, asegurando que el fútbol americano eran "hombres heteros recreando porno gay".

Según el Daily Mail, sus palabras hicieron "ahogarse de la risa y el asombro" a muchos de los asistentes y generó desconcierto y debate entre el otro grupo de los presentes. Lo más impactante de esto es que entre los asistentes estaban compañeros de equipo de Kelce, el equipo técnico, así como otros jugadores de la NFL.

Lejos de disculparse por el revuelo, Dunham ha roto su silencio en Instagram tirando de su característica ironía: "Disponible para bodas, bar y bat mitzvahs y fiestas de quinceañera (para parejas homosexuales). Amo a mis dos maridos y amo el amor".

Aunque los asistentes firmaron estrictos contratos de confidencialidad que impiden revelar los detalles de la velada, la madre del novio, Donna Kelce, sí se ha pronunciado brevemente a Macys para resumir el ambiente: "La verdad es que no puedo decir mucho, ¡fue mágico! ¡Mágico!".