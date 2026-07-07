La boda de Taylor Swift consigue lo que Brad Pitt e Inés de Ramón llevaban años evitando

Brad Pitt e Inés de Ramón ya no esconden su relación. Después de casi cuatro años juntos y de numerosas apariciones públicas, el actor y la empresaria han dado el paso que muchos seguidores esperaban al hacer oficial su romance en Instagram con unas románticas imágenes tomadas durante la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

La pareja asistió al multitudinario enlace celebrado el pasado 3 de julio en Madison Square Garden, donde acaparó todas las miradas con unos estilismos coordinados en negro. Brad Pitt lució un clásico esmoquin con pajarita y gafas de sol, mientras que Inés de Ramón apostó por un vestido negro de encaje semitransparente con pendientes de esmeraldas.

Las imágenes fueron compartidas originalmente por la estilista de la pareja, Laurie Zanoletti, quien acompañó la publicación con un mensaje que no pasó desapercibido: "Mis amantes favoritos @inesdrmn y Brad Pitt por un momento increíble en Nueva York". Poco después, Inés de Ramón decidió republicar las fotografías en sus historias de Instagram y añadir las canciones Lover y Delicate, dos de los temas más populares de Taylor Swift. Un gesto que muchos seguidores han interpretado como la confirmación pública de una relación que ambos habían mantenido hasta ahora con mucha discreción.

El romance entre el actor y la ejecutiva del sector de la joyería comenzó en 2022, poco después del divorcio de Inés de Ramón con el actor Paul Wesley. Desde entonces han mantenido una relación alejada de los focos, aunque en los últimos meses han multiplicado sus apariciones públicas. Hace apenas unas semanas también acudieron juntos al estreno mundial de F1 y, según varias publicaciones estadounidenses, ya conviven desde hace meses.

Pese a este importante paso, fuentes cercanas a la pareja aseguran que, por ahora, no tienen intención de casarse, aunque ambos atraviesan un gran momento personal, prefieren disfrutar de su relación sin pensar todavía en pasar de nuevo por el altar.