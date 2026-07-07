Tom Holland desvela el momento más tenso con Christopher Nolan en La Odisea: "Creía que la estaba cagando"

Tom Holland afronta uno de los mayores retos de su carrera con La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan basada en el clásico de Homero. El actor, quien anteriormente había hablado sobre la gran experiencia que supuso para él interpretar a Telémaco en la película, ha confesado ahora que su primer día de rodaje estuvo marcado por un gran malentendido que le hizo pensar que el director no estaba satisfecho con su trabajo.

Durante una entrevista con Fandango, Holland ha asegurado que aquel primer día "fue una de las experiencias más intimidantes" de toda su carrera. El actor ha compartido escena con Matt Damon, Anne Hathaway y Jon Bernthal en una secuencia que describe como "muy emocional", rodada con las características cámaras IMAX de Christopher Nolan.

"Estábamos trabajando con las cámaras IMAX. Era una escena muy emocional. No se parecía a nada que hubiera visto antes", ha explicado. Sin embargo, había un detalle técnico que desconocía por completo: "No sabía que las cámaras IMAX solo funcionaban durante tres minutos".

Cada pocos minutos, Christopher Nolan detenía la grabación y eso hizo saltar todas las alarmas en la cabeza del actor. "¿Por qué sigue cortando? ¿Por qué sigue haciendo eso? ¿No le gusta lo que estamos haciendo? ¿Qué está pasando?", se preguntaba mientras rodaban.

La explicación llegó poco después de la mano del coordinador de especialistas, George Cottle, que le tranquilizó con una frase que cambió por completo su percepción de la escena: "No, no, no, no... solo hay tres minutos en el cargador". La reacción de Holland fue inmediata: "Oh, gracias a Dios. Creía que la estaba cagando por completo en esta escena".

Tom Holland en La odisea | Cordon Press

El actor también ha reconocido que el proyecto le imponía un enorme respeto. "Había muchas aguas inexploradas", ha asegurado, antes de admitir que "fue realmente desafiante" porque se trataba de una escena importante. Aun así, ese momento le sirvió para ganar confianza.

Pese al susto inicial, Holland solo ha tenido palabras de admiración hacia la película de Christopher Nolan. "Puedo decir que es una auténtica obra maestra, y me saco a mí mismo de la ecuación", ha afirmado con rotundidad.

El actor también ha elogiado el resultado final del proyecto: "La película de Chris Nolan es fantástica. No se parece a nada que haya visto antes". Además, se ha mostrado convencido de que el público quedará impresionado cuando llegue a los cines: "Creo que los fans van a alucinar muchísimo con las escenas y las secuencias de la película".

Matt Damon en La odisea | Universal Pictures

Por último, Holland ha dejado claro lo que ha supuesto formar parte de esta producción para él: "Fue uno de mis mayores orgullos como actor y me emociona mucho que Chris me diera la oportunidad de estar en la película".

La Odisea llegará a los cines el próximo 17 de julio y supondrá un nuevo hito para Christopher Nolan al convertirse en la primera película comercial rodada íntegramente con cámaras IMAX de 70 milímetros, una de las grandes apuestas técnicas del director para adaptar el clásico de Homero a la gran pantalla.