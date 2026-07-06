¿Y si Stranger Things no ha terminado? Millie Bobby Brown y David Harbour hacen resurgir el "Conformity Gate" tras estas pistas

Aunque Stranger Things ya puso fin a su historia con uno de los finales más comentados de los últimos años, una parte de los seguidores de la serie se resiste a pasar página. En los últimos días, una conocida teoría fan, bautizada como "Conformity Gate", ha vuelto a ganar fuerza después de que varias noticias relacionadas con el universo creado por los hermanos Duffer hayan hecho saltar todas las alarmas.

Todo ha comenzado después de conocerse que Matt y Ross Duffer trabajan en una misteriosa película para Netflix cuyo estreno está previsto para el 3 de noviembre. A esto se suma otra información que también ha despertado la curiosidad de los seguidores: Millie Bobby Brown y David Harbour volverán a compartir pantalla como padre e hija en una nueva serie de Netflix. Para muchos podrían ser simples coincidencias, pero otros creen que se trata todo de una tapadera y son nuevas piezas de un rompecabezas que lleva meses alimentando el debate.

Millie Bobby Brown y David Harbour en 'Stranger Things' | Netflix

Este nuevo revuelo llega, además, apenas unos días después de que Millie Bobby Brown reconociera que todavía no ha cerrado del todo su etapa como Eleven. La actriz aseguró que siente que "no ha terminado" con el personaje y dejó la pueta abierta a regresar algún día al universo de Stranger Things, unas declaraciones que han hecho que muchos seguidores vuelvan a preguntarse si la franquicia todavía guarda alguna sorpresa.

La teoría ha cobrado todavía más fuerza tras revelarse que el guion original del último episodio de la quinta temporada incluía 74 escenas que finalmente fueron eliminadas. Ese dato ha llevado a algunos fans a preguntarse si parte del material descartado podría guardar relación con un proyecto secreto o con una historia que todavía no se ha contado.

Stranger Things 5 | Netflix

Pero ¿qué es exactamente el "Conformity Gate"? Se trata de una teoría que sostiene que el desenlace de Stranger Things no sería exactamente lo que parece y que existirían numerosas pistas ocultas que apuntarían a una realidad diferente. Sus defensores llevan meses recopilando supuestas incoherencias y detalles del último episodio para defender que hay algo más detrás del final.

Entre los argumentos que utilizan se encuentran el cambio de color de un asa que pasa de gris a rojo, el merchandising que hacía referencia a la promoción del 87 cuando la historia sitúa a los personajes en 1989, las constantes referencias al juego What's-It, la ausencia de algunos personajes durante el desenlace o supuestos mensajes ocultos en código Morse dentro de la serie. También señalan detalles como la reorganización de unos libros para formar un misterioso mensaje o varias decisiones de los protagonistas que, según ellos, no tendrían explicación dentro de la historia.

Por el momento, ni Netflix ni los hermanos Duffer han dado ninguna pista que confirme estas especulaciones. Todo apunta a que se trata de una teoría creada por los propios fans, aunque las últimas noticias relacionadas con Stranger Things han sido suficientes para devolver el "Conformity Gate" al centro de la conversación y reabrir un debate que parecía completamente cerrado.