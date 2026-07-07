Finn Wolfhard recuerda su primer beso "de verdad" con Millie Bobby Brown y el "deprimente" final de Stranger Things

Finn Wolfhard ha echado la vista atrás para recordar cómo fue crecer frente a las cámaras y rodar su primer beso "de verdad" con su compañera de reparto Millie Bobby Brown en la primera temporada de Stranger Things.

El actor, que tenía solo 12 años en aquel momento, ha revelado a The Guardian que se tomó la situación con mucha profesionalidad: "Besé a una chica cuando estaba en secundaria, pero no fue real en absoluto. Así que, curiosamente, no estaba nervioso por el beso en sí. Simplemente pensé: 'Ah, es parte de la historia, parte del personaje'".

Finn Wolfhard y Millie Bobby Brown en Stranger Things | Netflix

Este viaje al pasado coincide con el reciente final de la serie en Netflix, un desenlace que tanto Millie Bobby Brown como David Harbour han vivido intensamente, haciendo resurgir entre los fans teorías como el "conformity gate" tras seguir las últimas pistas de la temporada.

Para los protagonistas de la serie, despedirse del proyecto tras diez años ha sido un golpe de realidad muy duro: "Fue bastante deprimente para todos cuando terminó... pero nos parece absolutamente correcto que hayamos terminado en el momento en que lo hicimos", declaró Wolfhard.

Mirando en retrospectiva, el intérprete reconoce que la arrolladora fama infantil le pasó factura a nivel mental, provocándole ataques de pánico y ansiedad a los 15 años, un proceso para el que admite que le habría gustado contar con más herramientas.

Millie Bobby Brown y Finn Wolfhard en la temporada 4 de Strangere Things como Mike y Eleven.jpg | Netflix

"No creo que volviera atrás y rehiciera nada, pero tal vez regresaría a cuando la serie se estrenó y se convirtió en un éxito rotundo, y me pondría directamente en terapia", confiesa con madurez, concluyendo que, al fin y al cabo, "la infancia, y la vida en general, se basa en el método de ensayo y error".