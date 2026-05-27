El desnudo del hijo de Richard Gere, Homer, en Euphoria donde aplauden que muestre un cuerpo real con barriguita

El 3x07 de Euphoria, penúltimo episodio de la serie antes de su final, está siendo muy comentado. Primero porque ha muerto uno de los protagonistas originales de una manera muy traumática. Y, después, por un desnudo masculino que ha impactado.

Se trata de una escena sexual protagonizada por Sydney Sweeney y Homer Gere, el hijo de Richard Gere que se estrena como actor en la temporada 3 de Euphoria.

Homer interpreta a Dylan, un actor al que Cassie utiliza para recuperar sus seguidores en OnlyFans. Pero lo más llamativo ha sido al ver el desnudo de Gere ya que muestra un cuerpo muy real alejado de los músculos y la delgadez obsesiva que vemos siempre en pantalla.

Así, las redes sociales se han llenado de comentarios positivos al ver esta desnudez natural: