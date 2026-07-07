Rhaenyra descubre el lado oculto de ser reina: Traición, miedos, ratas y un medio hermano fake en el 3x03 de La Casa del Dragón

La casa del dragón continúa desarrollando la tercera temporada con un episodio que cambia por completo el ritmo de la serie. Tras varios capítulos marcados por la guerra y la conquista de Desembarco del Rey, la ficción de HBO centra ahora su atención en las consecuencias de la victoria de los Negros y en los enormes desafíos a los que debe enfrentarse Rhaenyra Targaryen una vez alcanza el poder.

Atención: este artículo contiene spoilers del episodio 3 de la tercera temporada de La casa del dragón.

El episodio, titulado Rhaenyra triunfante, comienza con la nueva reina instalada en el Trono de Hierro. Sin embargo, la ilusión dura muy poco. Desembarco del Rey está completamente devastado por la guerra, las reservas de comida escasean, las arcas de la Corona están prácticamente vacías y las ratas siguen invadiendo la Fortaleza Roja. Rhaenyra descubre rápidamente que conquistar una ciudad es mucho más sencillo que gobernarla.

Emma D'Arcy como Rhaenyra en La casa del dragón | Hbo Max

Uno de los principales conflictos del capítulo gira precisamente en torno a esa crisis de abastecimiento. La reina averigua que parte de la nobleza y algunos comerciantes han estado acumulando alimentos mientras la población pasa hambre, por lo que decide organizar un polémico banquete con el objetivo de desenmascararlos y recuperar esos recursos para el pueblo. La maniobra le permite reforzar su imagen ante los ciudadanos, pero también le crea nuevos enemigos entre las familias más poderosas de la capital.

En medio de esa complicada situación hace su aparición Torrhen Manderly, señor de Puerto Blanco e integrante de una de las casas más importantes del Norte. El personaje, interpretado por Dan Fogler, muestra desde el primer momento su apoyo a Rhaenyra y todo apunta a que desempeñará un papel político relevante durante el resto de la temporada. Su introducción tampoco pasa desapercibida para los lectores de Fuego y Sangre, donde la Casa Manderly acaba teniendo un peso importante en los acontecimientos posteriores a la Danza de los Dragones.

Los problemas tampoco tardan en aparecer dentro del propio bando Negro. Corlys Velaryon exige a Rhaenyra que legitime a Addam y Alyn, sus hijos bastardos, una petición que la reina recibe con muchas dudas. Acceder supondría abrir un debate muy delicado sobre la legitimidad de sus propios herederos, una cuestión que ha perseguido a Rhaenyra desde el inicio de la serie y que vuelve a tensar su relación con el Señor de las Mareas.

Emma D'Arcy como Rhaenyra y Steve Toussaint como Corlys Velaryon en La casa del dragón | Hbo Max

Mientras tanto, Daemon Targaryen continúa defendiendo una estrategia completamente distinta. Para él, la conquista de Desembarco del Rey no debe servir para estabilizar el reino, sino para lanzar un ataque definitivo contra los Verdes antes de que puedan reorganizarse. Esa diferencia de criterio vuelve a poner de manifiesto las distintas formas de entender la guerra dentro del propio matrimonio Targaryen.

El gran giro del episodio llega con Daeron Targaryen. Todo parece indicar que Daemon ha conseguido capturar al hijo menor de Alicent Hightower, pero la serie revela poco después que se trata de un señuelo organizado por Ormund Hightower. El verdadero Daeron sigue libre junto al ejército Verde, una revelación que cambia por completo la situación militar y confirma que la guerra está muy lejos de terminar.

Matt Smith como Daemon Targaryen en La casa del dragón | Hbo Max

Además de avanzar en la historia principal, el capítulo introduce un cambio importante respecto a Fuego y Sangre. La serie parece confirmar la muerte de Fuegosol, el dragón de Aegon II, una modificación que podría alterar de forma significativa algunos de los acontecimientos más importantes narrados por George R. R. Martin en la novela y que ya está generando un intenso debate entre los seguidores de la saga.

Con este episodio, La casa del dragón deja claro que la verdadera batalla de Rhaenyra no consiste solo en derrotar a los Verdes. Ahora que por fin se sienta en el Trono de Hierro, el mayor desafío pasa por conservarlo en un reino dividido, rodeada de aliados con intereses propios y enemigos que todavía conservan cartas muy importantes por jugar.