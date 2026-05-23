Despiden a Tom Hardy de la serie Tierra de mafiosos por su comportamiento en el rodaje tras dos temporadas

Una de las series policiacas más infravaloradas de la actualidad es Tierra de mafiosos (MobLand), protagonizada por Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren y dirigida por Guy Ritchie.

Producida por Paramount+ y emitida en España por SkyShowtime, este thriller de mafiosos había sido una de las sensaciones televisivas tras su estreno en 2025 y en principio iba a tener dos temporadas más. Sin embargo, según ha informado un insider, la producción ha despedido a Tom Hardy tras problemas en el set.

Tom Hardy | Gtres

Según informaron Deadline y Variety, el actor habría tenido discrepancias y roces con el equipo creativo de la serie durante la temporada 2 y, por lo tanto, no volverá al reparto si se renueva por una tercera temporada.

Aunque otros medios como The Hollywood Reporter aún asegura que su futuro en la serie está en el aire y que su puerta no está totalmente cerrada, al parecer las posibilidades de que Hardy vuelva son escasas.

Un reportaje de Puck News ha afirmado que el intérprete de 48 años llegaba constantemente tarde a las grabaciones, hacía frecuentes comentarios sobre el guion, cambiaba los diálogos y estaba molesto con el reparto.

Pierce Brosnan y Tom Hardy en Tierra de mafiosos | SkyShowtime

Este conflicto no es el primero que se le atribuye a Hardy durante un rodaje. Muchos recordarán su comentada mal relación con Charlize Theron en Mad Max: Fury Road.