Millie Bobby Brown dice que no ha terminado con Eleven y abre la puerta a volver a Stranger Things: "Fue difícil de aceptar"

El final de Stranger Things dejó un enorme vacío a los fans de la serie, pero también para sus actores. Y una de las que más ha hablado sobre ello ha sido Millie Bobby Brown. La actriz confesó recientemente que el cierre de la ficción de Netflix le provocó una profunda nostalgia que le dejó muy tocada.

Este hecho, unido a lo complicado que fue el rodaje de la última temporada con la acusación a David Harbour de por medio, hicieron que Brown intentara reparar su amistad con sus compañeros de Stranger Things.

Elenco de Stranger Things, con Millie Bobby Brown | Reuters

Ahora, con las aguas más calmadas, la intérprete ha confesado que aún no ha acabado con Eleven tras los acontecimientos del episodio final.

Preguntada por cuál es el verdadero destino de Eleven en el programa The Discourse de The Playlist Podcast Network, la actriz dijo que no lo sabía en realidad.

Millie Bobby Brown en Stranger Things 5 | Netflix

"Objetivamente, parece que está muerta, pero luego está ese final que potencialmente abre la puerta, y tal vez sea más lista de lo que todos piensan y haya logrado escapar", dijo Brown. "Los hermanos Duffer y yo somos los únicos que conocemos la verdad".

"Digamos que Eleven sobrevivió... ¿Qué fascinante sería verla a los 30 años?", preguntó su entrevistador. "Oh, me encantaría. Todavía no he terminado con Eleven. La quiero muchísimo. Me gustó mucho el final, pero fue difícil de aceptar", respondió Brown.

Millie Bobby Brown en Stranger Things 5 | Netflix

"Me encantaría ver qué podría estar haciendo a sus treinta y tantos años. Me interesaría mucho verlo. Espero que a todos les interese, pero eso si sigue viva", añadió.

Unas palabras que dejan completamente abierta la puerta a un futuro con el personaje si Netflix decide revisitar el universo de Stranger Things con los años.