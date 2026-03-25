¿Fingieron su muerte? La teoría conspiranoica sobre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette que resurge con Love Story

El fenómeno alrededor de la nueva serie Love Story no solo ha devuelto al foco mediático la historia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy, sino también todo lo que siempre ha rodeado a la familia: misterio, tragedia… y conspiraciones. Porque con su estreno, también ha vuelto a hablarse de la llamada "maldición de los Kennedy".

En la serie, creada por Ryan Murphy, se reconstruye la intensa y mediática relación de la pareja más icónica de los años 90. Pero una escena concreta ha encendido internet: un figurante con un sorprendente parecido con JFK Jr. ha sido suficiente para que algunos fans lancen una teoría tan descabellada como viral: que nunca murieron.

El accidente que acabó con sus vidas

JFK Jr. y Carolyn Bessette | Cordon Press

La versión oficial, sin embargo, está bien documentada. El 16 de julio de 1999, JFK Jr. pilotaba una avioneta Piper Saratoga II en la que viajaban también Carolyn y su hermana Lauren Bessette.

Durante el vuelo nocturno, el hijo del expresidente John F. Kennedy perdió el control de la aeronave debido a lo que se denominó "desorientación espacial". El avión se estrelló en el océano Atlántico, cerca de Martha's Vineyard.

Cinco días después, los cuerpos fueron encontrados. Posteriormente, fueron incinerados y sus cenizas esparcidas en el mar. No hubo indicios de sabotaje ni de conspiración, según las investigaciones oficiales.

La teoría: ¿y si todo fue una farsa?

JFK Jr. y Carolyn Bessette | Cordon Press

Aun así, el mito nunca ha desaparecido. Y ahora, con la serie, ha resurgido con fuerza. En redes sociales, algunos usuarios aseguran que John F. Kennedy Jr. habría fingido su muerte para escapar de la presión mediática y vivir en el anonimato.

La "prueba" más comentada es ese supuesto cameo en la serie: un extra cuya apariencia ha sido interpretada por algunos como una pista deliberada. A esto se suma el hecho de que su nombre no aparece claramente identificado, lo que ha alimentado aún más la especulación.

La teoría conecta con una narrativa recurrente en torno a figuras icónicas, similar a lo ocurrido con Elvis Presley o Michael Jackson, a quienes también se comentan que se las ha "visto" tras su muerte.

El giro político: QAnon y JFK Jr.

John F. Kennedy Jr. con su mujer Carolyn Bessette y su hermana Caroline Kennedy en 1998 | Gtres

Más allá del entretenimiento, algunas teorías han ido mucho más lejos. El movimiento conspirativo QAnon lleva años defendiendo que JFK Jr. sigue vivo y que regresará a la vida pública.

Según esta narrativa, habría fingido su muerte para reaparecer como figura política clave, incluso llegando a vincularlo con Donald Trump en teorías que lo sitúan como un supuesto futuro vicepresidente.

Algunos seguidores incluso han identificado a un hombre llamado "Vincent Fusca" como el verdadero JFK Jr., llegando a reunirse en lugares simbólicos como Dallas esperando su "regreso". Ninguna de estas afirmaciones tiene base real.

Entre la ficción y la realidad

Dree Hemingway y Paul Anthony Kelly en Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette | Disney +

Lo cierto es que la historia de JFK Jr. y Carolyn Bessette ya tenía todos los ingredientes de un mito moderno: glamour, presión mediática, tragedia y una familia marcada por el destino.

El éxito de Love Story ha reabierto esa herida colectiva… y también ha demostrado que, incluso 25 años después, el mundo sigue sin querer despedirse del todo de ellos.

Entre hechos documentados y teorías imposibles, la figura de JFK Jr. sigue atrapada entre la historia y la leyenda. Y quizá ahí reside el verdadero motivo por el que estas conspiraciones siguen vivas: porque hay historias que el público simplemente se resiste a dejar morir.