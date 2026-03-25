LA MALDICIÓN DE LOS KENNEDY
¿Fingieron su muerte? La teoría conspiranoica sobre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette que resurge con Love Story
El estreno de Love Story reaviva el mito de los Kennedy y desata una ola de teorías en redes que cuestionan incluso la muerte de JFK Jr. y Carolyn Bessette.
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El fenómeno alrededor de la nueva serie Love Story no solo ha devuelto al foco mediático la historia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy, sino también todo lo que siempre ha rodeado a la familia: misterio, tragedia… y conspiraciones. Porque con su estreno, también ha vuelto a hablarse de la llamada "maldición de los Kennedy".
En la serie, creada por Ryan Murphy, se reconstruye la intensa y mediática relación de la pareja más icónica de los años 90. Pero una escena concreta ha encendido internet: un figurante con un sorprendente parecido con JFK Jr. ha sido suficiente para que algunos fans lancen una teoría tan descabellada como viral: que nunca murieron.
El accidente que acabó con sus vidas
La versión oficial, sin embargo, está bien documentada. El 16 de julio de 1999, JFK Jr. pilotaba una avioneta Piper Saratoga II en la que viajaban también Carolyn y su hermana Lauren Bessette.
Durante el vuelo nocturno, el hijo del expresidente John F. Kennedy perdió el control de la aeronave debido a lo que se denominó "desorientación espacial". El avión se estrelló en el océano Atlántico, cerca de Martha's Vineyard.
Cinco días después, los cuerpos fueron encontrados. Posteriormente, fueron incinerados y sus cenizas esparcidas en el mar. No hubo indicios de sabotaje ni de conspiración, según las investigaciones oficiales.
La teoría: ¿y si todo fue una farsa?
Aun así, el mito nunca ha desaparecido. Y ahora, con la serie, ha resurgido con fuerza. En redes sociales, algunos usuarios aseguran que John F. Kennedy Jr. habría fingido su muerte para escapar de la presión mediática y vivir en el anonimato.
La "prueba" más comentada es ese supuesto cameo en la serie: un extra cuya apariencia ha sido interpretada por algunos como una pista deliberada. A esto se suma el hecho de que su nombre no aparece claramente identificado, lo que ha alimentado aún más la especulación.
La teoría conecta con una narrativa recurrente en torno a figuras icónicas, similar a lo ocurrido con Elvis Presley o Michael Jackson, a quienes también se comentan que se las ha "visto" tras su muerte.
El giro político: QAnon y JFK Jr.
Más allá del entretenimiento, algunas teorías han ido mucho más lejos. El movimiento conspirativo QAnon lleva años defendiendo que JFK Jr. sigue vivo y que regresará a la vida pública.
Según esta narrativa, habría fingido su muerte para reaparecer como figura política clave, incluso llegando a vincularlo con Donald Trump en teorías que lo sitúan como un supuesto futuro vicepresidente.
Algunos seguidores incluso han identificado a un hombre llamado "Vincent Fusca" como el verdadero JFK Jr., llegando a reunirse en lugares simbólicos como Dallas esperando su "regreso". Ninguna de estas afirmaciones tiene base real.
Entre la ficción y la realidad
Lo cierto es que la historia de JFK Jr. y Carolyn Bessette ya tenía todos los ingredientes de un mito moderno: glamour, presión mediática, tragedia y una familia marcada por el destino.
El éxito de Love Story ha reabierto esa herida colectiva… y también ha demostrado que, incluso 25 años después, el mundo sigue sin querer despedirse del todo de ellos.
Entre hechos documentados y teorías imposibles, la figura de JFK Jr. sigue atrapada entre la historia y la leyenda. Y quizá ahí reside el verdadero motivo por el que estas conspiraciones siguen vivas: porque hay historias que el público simplemente se resiste a dejar morir.
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