Erin Moriarty (The Boys) explota tras acusarla de "adicción a la cirugía" y revela el acoso que está sufriendo: "La semana más dura de mi vida"

Con la popularidad de The Boys, sus actores más desconocidos se han convertido en estrellas, como es el caso de Erin Moriarty, que interpreta a la valiente Annie January, que forma parte de Los Siete como la superheroína Starlight.

Sin embargo, hace unos días Erin se convirtió en noticia por algo diferente a su carrera. La actriz publicó un selfie en su Instagram donde se la notaba cambiada desde su última aparición pública, y la imagen se acabó haciendo viral con una ola de comentarios sobre cómo se había "arruinado" la cara con cirugía estética o que ya era imposible reconocerla. Moriarty acabó borrando todas sus últimas fotos y también desactivando los comentarios de su perfil, pero ahora ha reaparecido con un largo mensaje donde ha plantado cara a una presentadora que la acusó de "adicción a la cirugía" sin tener fundamento, asegura la joven.

"Esto es algo que sinceramente nunca anticipé tener que escribir. Todos somos objeto de bullying a distintos niveles a lo largo de nuestras vidas pero estoy horrorizada, y sentía que merecía tomarme un momento para abordar esto. No tenía ni idea de qué estaba pasando, sinceramente, porque he tenido una de las semanas más duras de mi vida. Y pensé eso específicamente mientras reaparecía en este periodo de tiempo, donde he estado tan estresada que APENAS he podido comer o dormir. Y pensé, ok, voy a reaparecer 5 kilos más delgada y el abuso verbal/acusaciones vendrán volando, normalmente lo tiran por drogadicta o simplemente un casual comentario de "cómete una hamburguesa". Al final aprendes a hacerte de teflón y pasar página. Pero no tenía NI IDEA de lo que estaba pasando esta vez", denuncia Erin, muy sincera en su publicación.

"Pero que te manden un vídeo asquerosamente falso, contraproducente hasta el punto de ser irónicamente misógino, de Megyn Kelly comentando el tema, y descubrir lo que se ha extendido esto, me ha dejado horrorizada. Megyn usó una foto del "año pasado" según ella, cuando en realidad es de hace una década cuando aún no tenía NI LA EDAD LEGAL PARA BEBER (ahora voy a cumplir 30) como ejemplo (igual puedes investigar un poco te llevaría 30 segundos)", reclama Erin, en referencia a las comparaciones de antes y después que han circulado en la red y en concreto en el programa de Kelly.

Erin Moriarty como Luz Estelar en 'The Boys' | Prime Video

"Increíblemente mal informado, inexacto, y puro clickbait de parte de gente que seguimos y consideramos que están informados es espeluznante. Me maquillaron ese día y llevaba un contouring importante, y recuerdo salir sintiéndome guapa. E incluso ese día fue inmensamente estresante para mí. Llegué corriendo a las chicas y me presenté entre lágrimas después de lo que ocurrió ese día y me fui sintiéndome mejor simplemente porque sentí que habían disimulado mi falta de sueño y usado su varita mágica. Y vi las reacciones, tan crueles que desactivé los comentarios. Pero esto se está convirtiendo en acoso. Se está convirtiendo en fake news", termina tajante la actriz.

Erin, cuya foto más reciente ahora en redes es de mayo de 2022, volverá a retomar su papel de Starlight en la temporada 4 de The Boys. Su avance más reciente lo puedes ver arriba.