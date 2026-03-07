Daryl Hannah habla por primera vez de su ex John F. Kennedy Jr. y condena su representación en Love Story: "Me horroriza"

Daryl Hannah y John F. Kennedy Jr., hijo del presidente estadounidense John F. Kennedy, mantuvieron una relación intermitente durante varios años a finales de la década de los 80 y principios de la del 90. Un romance que fue seguido con gran atención por la prensa debido al enorme interés mediático que siempre ha generado el apellido Kennedy.

Daryl Hannah y John F. Kennedy Jr. durante su relación | Gtres

La relación finalmente se rompió en 1994, tras la cual Kennedy comenzó a salir con Carolyn Bessette, con quien se casó en 1996.

Décadas después, la historia ha vuelto a la actualidad gracias a Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, la miniserie de Ryan Murphy, que ha vuelto a generar gran polémica.

Hannah se ha pronunciado tras el estreno de esta serie por cómo se representa a su personaje, descrito como una figura conflictiva en la vida sentimental de Kennedy.

"El personaje Daryl Hannah que aparece en la serie no refleja ni remotamente mi vida, mi conducta, ni mi relación con John. Las acciones y comportamientos que se me atribuyen son falsos", ha señalado en un ensayo publicado en The New York Times.

Dree Hemingway y Paul Anthony Kelly en Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette | Disney+

"Creo que pronunciarse sobre los hechos falsos suele amplificarlos. Pero una reciente serie de televisión que explota la tragedia sobre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette presenta a un personaje que usa mi nombre y la presenta como yo. La decisión de presentarla como irritante, egocéntrica, quejosa e inapropiada no fue casual", ha continuado, explicando algunas escenas que se muestran en la serie, incluida una que muestra una fiesta con sus amigos en la que se consume cocaína sobre una invaluable reliquia de la familia Kennedy.

"Nunca he consumido cocaína en mi vida ni he organizado fiestas con cocaína. Nunca he presionado a nadie para que se case. Nunca he profanado ninguna reliquia familiar ni he invadido el recuerdo privado de nadie", se ha justificado.

"Nunca he divulgado ninguna historia en la prensa. Nunca he comparado la muerte de Jacqueline Onassis con la de un perro. Me horroriza tener que defenderme de un programa de televisión. Estas no son exageraciones creativas. Son afirmaciones sobre la conducta, y son falsas", añadió Hannah.

John F. Kennedy Jr. y Daryl Hannah | Gtres

"He soportado varias mentiras escandalosas, historias horribles y caracterizaciones poco favorecedoras. Decidí no luchar contra ellas, sino centrarme en mi trabajo y respetar a mis seres queridos manteniendo mi vida privada en privado. Pero mi silencio no debe confundirse con estar de acuerdo con las mentiras", concluyó.

La controversia se suma a la larga lista que suelen acompañar a los proyectos de Ryan Murphy, como en sus últimas producciones de Monstruo.