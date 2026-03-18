Tras las duras críticas de Daryl Hannah a Love Story habla la actriz que la interpreta: "Es muy delicado"

Dree Hemingway ha roto su silencio sobre la polémica generada en torno a Love Story, la serie antológica de FX que retrata romances icónicos y que ha sido duramente criticada por Daryl Hannah. La actriz, que interpreta a una versión de la propia Hannah en la ficción, se ha pronunciado durante la fiesta de Vanity Fair tras los Premios Oscar 2026.

Hemingway, de 38 años, ha optado por un tono conciliador al referirse a las palabras de la actriz de Splash: "La respeto. Es muy delicado interpretar a una persona real. Solo puedo hablar desde mi perspectiva como actriz. Pero la adoro. La adoro", ha explicado en declaraciones a Entertainment Tonight.

La serie, protagonizada por Sarah Pidgeon y Paul Anthony Kelly, narra la relación entre Carolyn Bessette y John F. Kennedy Jr., fallecidos en un accidente aéreo en 1999. En este contexto, el personaje de Daryl Hannah aparece como parte del entorno sentimental del hijo del expresidente estadounidense.

La polémica estalló tras un artículo de opinión publicado por Hannah en The New York Times, en el que cargó duramente contra la serie: "Presenta un personaje que usa mi nombre y se presenta como si fuera yo. La decisión de retratarla como irritante, egocéntrica, quejica e inapropiada no fue casual", escribió.

Dree Hemingway y Paul Anthony Kelly en Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette | Disney +

La actriz también denunció el impacto que ha tenido esta representación en su vida personal: "He recibido muchos mensajes hostiles e incluso amenazantes de espectadores que parecen creer que la representación es verídica", aseguró, insistiendo en que lo mostrado en pantalla "no se parece en absoluto a mi vida, mi conducta ni mi relación con John".

Ante esta situación, Hemingway ha querido subrayar el carácter ficcionado del proyecto: "Esto es una dramatización. No la estamos retratando exactamente ni cómo sucedieron las cosas. Hay ficción en todo esto", explica, pidiendo comprensión hacia la complejidad de retratar historias reales.

Daryl Hannah y John F. Kennedy Jr. durante su relación | Gtres

La actriz también ha revelado que intentó contactar con Hannah antes del rodaje mediante una carta: "Era una carta de amor para ella, diciéndole cuánto la admiraba… Fue un verdadero honor poder interpretarte e investigar sobre ti", ha recordado, aunque nunca obtuvo respuesta.

Entre críticas, defensa artística y el impacto de las historias reales en la ficción, la polémica en torno a Love Story vuelve a poner sobre la mesa los límites entre la dramatización y la realidad en las series inspiradas en hechos reales.