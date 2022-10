La escena que ha hecho a todos llorar en 'La Casa del Dragón' fue improvisada por Matt Smith

Se acerca el final de la primera temporada de 'La Casa del Dragón' y las emociones están a flor de piel.

Si aún no has visto el 1x08 huye rápido de aquí si no quieres SPOILERS .

El capítulo 8 de la serie ha significado el final del personaje de Viserys Targaryen (Paddy Considine) quien hasta el momento ha ejercido de figura regente en Poniente. Durante la sucesión de episodios hemos visto cómo la salud del rey iba mermando poco a poco, dejándole en un estado decrépito. Los creadores han sabido construir su arco emocional, muy aplaudido por la audiencia, aunque una escena crucial sucedió por accidente.

Sin palabras. Daemon Targaryen (Matt Smith) y Viserys comparten un breve momento en pantalla que demostró cómo el amor que se procesan estuvo por encima de cualquier rencilla del pasado. La directora del capítulo, Getta Patel, explica en una entrevista a EW cómo uno de los momentos más complicados de la grabación terminó por convertirse de forma inesperada en uno de los más emocionantes.

"Hubo un momento en la sala del trono donde Daemon ayuda a Viserys a subir las escaleras hacia el trono porque Viserys está tan débil que no puede hacerlo por sí mismo. Primero, un soldado se acerca a Viserys, y Viserys lo sacude y dice: "No, no, no. Puedo hacerlo yo mismo". Tiene orgullo. Y luego otra persona se le acerca piensa que es un soldado y en realidad es su hermano", explicaba la directora.

Viserys y Daemon Targaryen en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

"Cuando estábamos rodando eso, creo que el ensayo del primer día, la corona se cayó de la cabeza de Paddy y Matt la recogió y seguimos adelante. No paramos [de rodar]. Hubo un descubrimiento allí en ese momento. Entonces, los tres nos reunimos y dijimos: "Sentimos esto. Esto se sintió como el punto de inflexión en nuestra relación". Es solo un momento de silencio pero muy cómplice.

"Estaba tan agradecida de que ocurriera el accidente, que la corona se cayera porque resultó ser, al menos para mí, un momento bastante vinculante y un punto de inflexión para una historia que había comenzado en el piloto: 'Oye, quería tu corona pero voy a volver a poner la corona en tu cabeza y te ayudaré a llegar a tu trono'".

La división del reino tras el adiós de Viserys

La prometida guerra entre verdes y negros ha ido fraguándose durante quince años en el universo de la ficción, dejando pequeños detalles en cada capítulo para conocer los diferentes frentes y personajes que se enfrentaran en la épica batalla de 'Danza de dragones'.

Será interesante ver la evolución de Daemon Targaryen, quién ha demostrado una vez más tras el último episodio, lo impredecible que es, tras decapitar a Vaemond Velaryon casi sin pestañear.

Matt Smith es el príncipe Daemon Targaryen en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Se supone que su matrimonio con Rhaenyra han apaciguado el aire déspota del príncipe, sin embargo, es alguien que siempre ha sabido jugar bien sus cartas y como vimos recientemente está cultivando huevos de dragón que pueden resultar útiles para la inminente guerra. Su personaje ha cambiado, ha conseguido hacer las paces con Viserys, pero según afirma la directora sus ansias de poder siguen intactas.

Por su parte, el personaje de la reina Alicent Hightower, es la principal oposición a la sucesión del trono de Rhaenyra. Quién ha mostrado su tendencia a ofrecer pleitesía a la Fe de los Siete, una orden religiosa que ya trajo serios problemas a Cersei Lannister en 'Juego de Tronos'. La relación entre Alicent y el conspirador Larys Strong, podría introducir la fuerza de está poderosa institución religiosa.

Con la muerte de Viserys, la guerra civil cada vez se ve más próxima sin dejar nada claro quién ocupará finalmente el Trono de Hierro.

