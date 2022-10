'La Casa del Dragón': La enfermedad que sufre Matt Smith que hizo que fuera actor y lo alejó de su verdadera pasión

A menudo nuestros intérpretes favoritos nos sorprenden en su vida personal, a medida que conocemos a quién hay tras los personajes que interpretan en la pantalla. Lo último que ha llamado la atención de los medios ha sido la curiosa afición de Matt Smith. El actor de 'La Casa del Dragón' aprovechó una entrevista para la BBC, para sincerarse sobre verdadera vocación profesional: el fútbol.

Sin embargo, una enfermedad le alejó de sueño de ser deportista profesional. "Mi ego decía: 'Soy eso, soy futbolista'. Y ya sabes cómo es eso; en la escuela era el futbolista, y de repente, nada", comentaba.

"Fue un momento difícil porque me sentía insatisfecho. La verdad es que estaba tan seguro de que jugar al fútbol era lo que iba a hacer que me costaba mucho decirle a la gente que me habían diagnosticado esta enfermedad".

Daemon Targaryen en 'La Casa del Dragón' | HBO

Smith fue diagnosticado con espondilosis cervical, una enfermedad que afecta a la columna vertebral y está relacionada con el desgaste de los discos intervertebrales, lo que impide realizar grandes esfuerzos. Matt estuvo a punto de fichar por la Sub-16 de Inglaterra pero tuvo que declinar la oferta por motivos de salud.

El actor combinaba el deporte con la interpretación y precisamente fue su profesor de teatro, Terry Hardingham, quién le animó a darle una oportunidad a su futuro como actor: "Nunca tuviste la intención de ser futbolista, siempre pensé que eras muy bueno actuando", una frase que le marcó y le sacó de la depresión que acarreaba.

La confianza ciega del docente le llevó a inscribirse en la escuela National Youth Theatre de Londres. Después de la secundaria, su siguiente paso fue estudiar teatro y escritura creativa en la Universidad de East Anglia. Desde entonces se ha convertido en una estrella televisiva tras su debut en 2004, conocido por su trabajo en títulos como 'Doctor Who' o en la actual 'La Casa del Dragón'.

Anya Taylor-Joy y Matt Smith en el Festival de Cine de Venecia | Getty

Matt Smith y su contacto con la familia real británica

Uno de sus grandes trabajos y probablemente uno de los primeros en darle fama internacional, fue su interpretación de Felipe de Edimburgo en la serie de Netflix, 'The Crown'.

El intérprete sorprendió durante una entrevista a 'NBC News' con una serie de gratas anécdotas, donde reveló la cercanía que tenía la familia real británica con la serie de Netflix sobre el reinado de Isabel II.

Aunque el paso de Smith por la serie fue breve, dado que las tramas avanzan rápido temporalmente y cada dos temporadas cambian su reparto, el joven aún sigue siendo recordado por su papel e incluso su "nieto" le ha reconocido.

Matt Smith como Felipe de Edimburgo en 'The Crown' | Netflix

Tuvo la ocasión de conocer al príncipe Harry en un partido de polo, quién le estrechó la mano y en tono jocoso le llamó "abuelo". "No puedo decir que sepa si lo ve actualmente, pero la vio un poco por entonces", explicaba el actor.

Sin embargo, quién sí parecía seguir la ficción fue la mismísima protagonista real de la historia: "Escuché que la Reina lo había visto, y aparentemente solía verlo en un proyector los domingos por la noche", confesaba Smith.

El único que parece rechazó acercarse a la ficción fue precisamente Felipe de Edimburgo, el personaje al que dio vida el actor en 'The Crown'.

