Los fans de 'La Casa del Dragón' aún están asimilando que el final de la primera temporada está cada vez más cerca. La nueva serie del universo de 'Juego de Tronos' ha sido un rotundo éxito en HBO y ha movido a las masas de la forma en que lo hizo la ficción original basada en los libros de George R.R. Martin.

Uno de los grandes aciertos de 'La Casa del Dragón' han sido sus actores, aunque en ocasiones hayan generado confusión los cambios con sus saltos en el tiempo.

Pero si ha habido uno que se ha mantenido como una constante, un pilar en la temporada, ha sido el rey Viserys, interpretado por Paddy Considine. Y este ha sido sin duda SU capítulo.

Si aún no has visto el 1x08 será mejor que salgas corriendo de aquí si no quieres saber más SPOILERS

El deterioro de Viserys Targaryen a lo largo de los capítulos ha sido más que visible, pero cuando parecía que no podía tener peor aspecto, el episodio 8 nos dio una bofetada con el tremendo aspecto del monarca.

Viserys ya está encamado y con fuertes dolores para los que necesita permanecer drogado. Además del brazo, ya ha perdido un ojo y media cara y apenas puede andar. Pero todo esto no impide que el rey saque fuerzas de donde no le quedan para defender una vez más a su hija Rhaenyra (a la que llama "hija única" en un revelador momento febril) y sus nietos.

La interpretación de Paddy Considine durante este capítulo no ha pasado desapercibida al espectador, pues su debilidad física y a la vez fortaleza de espíritu para mostrar la cabeza alta una vez más ha sido sublime.

Así, cuando inevitablemente Viserys cierra los ojos por última vez, lo ha hecho poniendo un broche de oro a su actuación que ha hecho que el nombre del actor lleve horas siendo tendencia y que muchos reclamen que reciba ya "su" Emmy y todos los premios.

