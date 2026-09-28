Ella Bright, del fenómeno Off Campus, cumple su sueño de conocer a Taylor Swift en los VMAs: su emotivo abrazo

La noche de los MTV Video Music Awards 2026, celebrada este domingo 27 de septiembre, ha dejado uno de los momentos más virales y emotivos para los fans de Off Campus.

La actriz Ella Bright, conocida por su papel protagonista en la conocida serie de Prime Video, ha cumplido oficialmente su mayor sueño al conocer en persona a su mayor ídolo, la cantante Taylor Swift.

La intérprete, que acudió a la ceremonia en compañía de su compañero de reparto Belmont Cameli, jamás ha ocultado su devoción por la artista de Pensilvania.

Durante toda la gira de promoción de la primera temporada de la serie, Bright ya había declarado en numerosas ocasiones ser una fan incondicional de la cantante e incluso confesó recientemente en el podcast de Owen Thiele que "le encantaría poder conocerla alguna vez".

​Un deseo que ha terminado por convertirse en realidad durante la gala cuando ambos mundos se cruzaron de una forma muy especial.

Bright no solo tuvo la oportunidad de sentarse junto a Taylor Swift durante el evento, sino que se convirtió en una de las grandes protagonistas de la velada cuando la cantante subió al escenario tras ser galardonada con el nuevo premio Artist Director Honors.

Y es que al recibir el premio y disponerse a agradecer el apoyo incondicional de sus seguidores desde los inicios de su carrera, Swift quiso dirigirse en primer lugar a la joven actriz con un emotivo y cariñoso abrazo en pleno directo que ha enloquecido a todos los fans en redes.