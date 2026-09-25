Las 4 nuevas canciones de Taylor Swift ya han disparado rumores de ir sobre Joe Jonas, Sophie Turner y Tom Hiddleston

Taylor Swift no da tregua a sus fans y esta semana ha anunciado la llegada de The Encore, un "Disco 2" que completa con cuatro temas nuevos e inéditos The Life of a Showgirl.

En cuestión de horas como no podía ser de otra manera las swifties se han puesto en modo detective, y las letras de las canciones han inspirado teorías sobre en qué personas famosas están inspiradas.

Los cuatro nuevos temas son 'Patient Zero', 'Pink Clouding', 'Cleveland!' y 'Babylon'.

En el caso de 'Patient Zero', Taylor se describe como la "paciente cero" de un hombre con el que tuvo una relación y ahora le habla a su novia para ofrecerle ayuda y consejo si también está viendo las peores partes del tipo.

"Si estás harta de él, yo te cubro. Fui la paciente cero", canta. "Sé que engatusó a tu familia y amigos y creías que era porque te quiere, pero es porque le encanta que los demás le quieran a él".

Joe Jonas y Sophie Turner en Nueva York | Gtres

Este relato ha llevado inmediatamente a Internet a pensar en Sophie Turner, quien se divorció de Joe Jonas, con el que Taylor estuvo saliendo (brevemente), y a la que le ofreció su piso en Nueva York para refugiarse con sus hijas mientras lidiaba con la separación.

El hecho de que su amiga Dakota Johnson protagonice el vídeo musical, que se lanzará durante los VMAs, también ha dado que hablar; pues la actriz ha salido de una relación de 8 años con Chris Martin tras llevar gran parte de ellos prometida sin nunca casarse, algo similar a lo que le ocurrió a Taylor con Joe Alwyn. Como contaba en una canción de TTPD, ella "murió" en el altar esperando a que se animase a dar ese paso con ella.

Por otro lado, en 'Pink Clouding' retoma otra figura reconocible en el 'songwritig' de Swift: ella es la "mentirosa", la que estaba "viendo nubes rosas" para no ver que la felicidad era falsa porque no tenía nada que perder.

Taylor Swift y Tom Hiddleston | Gtres

"Estuvo tan bien dejar que me quisieras, hacer promesas", reconoce. "Años después todavía me pregunto cómo decirte lo siento".

Este discurso recuerda muchísimo a 'Getaway Car' y 'cowboy like me', así que Tom Hiddleston vuelve a salir a la palestra tantos años después como aquel con el que Taylor se portó peor, solo quería huir de su relación con Calvin Harris y él estaba mucho más implicado que ella.

"Me conociste en un momento maldito, te dije que estaba bien", es la frase que termina de disparar esta teoría.

¿Seguirán saliendo nuevos detalles? Ya sabemos cómo le gusta a Taylor una pista escondida...