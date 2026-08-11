Los actores de Off Campus, Mika Abdalla y Josh Heuston, pillados desatando la pasión tras el concierto de Suki Waterhouse

Mia Abdalla y Josh Heuston, estrellas de Off Campus, han sido fotografiados disfrutando de una romántica velada tras acudir al concierto de Suki Waterhouse, donde han asistido junto al resto del reparto para apoyar a su compañera Ella Bright, quien subió al escenario como invitada especial.

La propia Ella Bright ha celebrado este hito musical compartiendo una imagen de todo el elenco junto a la cantante británica en sus redes sociales: "No puedo creer que esto haya pasado de verdad, gracias por invitarme @sukiwaterhouse fue un gran honor".

Tras el espectáculo, según las imágenes difundidas por Entertaintment, Abdalla y Heuston se dejaron ver paseando cogidos de la mano por las calles de la ciudad canadiense. Los rumores de su romance comenzaron el pasado mes de junio en París, poco después de que se hiciera pública la ruptura de la actriz con su prometido Jake Short.

Actualmente, el reparto de Off Campus se encuentra inmerso en la grabación de la segunda temporada de la exitosa producción de Prime Video adaptada de las novelas de Elle Kennedy.

Mientras que esta nueva temporada centrará su trama principal en el personaje de Allie (interpretada por Mika Abdalla) y Dean, el actor Josh Heuston no retomará su papel de Justin en la ficción, aunque no ha dudado en viajar hasta Vancouver para acompañar a su pareja durante las jornadas de rodaje.