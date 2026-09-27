Jonathan Lipnicki, el niño de Stuart Little, habla de su desnudo frontal en Primetime: "Me generó mucha ansiedad"

Jonathan Lipnicki fue una de las estrellas infantil de Hollywood que más pronto comenzó su carrera. Lo hizo nada más y nada menos que en la exitosa Jerry Maguire para luego alcanzar la fama mundial siendo el niño de Stuart Little.

Sin embargo, con el paso de los años su carrera se estancó y tomó la decisión de desaparecer de Hollywood. A pesar de no protagonizar ninguna cinta reconocida durante un largo periodo de tiempo, Lipnicki no dejó del todo la actuación y ahora le ha llegado una gran oportunidad con Primetime, la película protagonizada por Robert Pattinson.

La cinta, dirigida por Robert Oppenheim, cuenta los comienzos del programa To Catch a Predator, presentado por Chris Hansen, y la operación encubierta que provocó su cancelación. En el film, Lipnicki tiene un papel desafiante, pues da vida a un pedófilo que es expuesto por el programa.

Robert Pattinson en Primetime | Cordon Press

Por su no fuera poco, en su escena se baja los pantalones frente a Dan, un señuelo que usaba el programa, interpretado por Skyler Gisondo, desnudándose frontalmente.

Sobre cómo preparó ese momento, Lipnicki ha confesado a The Hollywood Reporter que "ya había hecho un desnudo frontal en una obra de teatro así que esa parte no me molestó tanto".

"Probablemente fue la combinación. Si estás desnudo frontal en otro tipo de escena, es diferente. El elemento pedófilo en sí mismo es aterrador de abordar, y luego le añades la desnudez. No solo eres un pedófilo, eres un pedófilo desnudo, completamente desnudo frontalmente. Fue intimidante cuanto menos, incluso después de filmarlo. Pensé: 'Realmente espero haber tomado la decisión correcta'. Pero he intentado vivir según la idea de que, cuando se trata de arte, si algo te asusta, lo más probable es que debas hacerlo", ha explicado.

En cuanto a su reacción al leer sus escenas, el actor ha contado que se rio pero que también le generó "mucha ansiedad": "Es algo difícil de asimilar. Como actores, anhelamos material oscuro y papeles en los que podamos sumergirnos por completo. Al final, uno tiene que preguntarse: '¿Soy tan valiente como artista como digo ser?'. Tuve que responder a esa pregunta, y fui lo suficientemente valiente como para dar el paso".

"Cuando interpretas a un personaje así, resulta forzado convertirlo en un villano malvado y caricaturesco. Hay que preguntarse qué sería verosímil. Incluso en las circunstancias más oscuras, pueden surgir situaciones extrañas que nos provocan una risa incómoda. Tuve en cuenta cómo eso influía en el tono de la escena. Esas decisiones iniciales de la grabación se combinaron con lo que descubrimos durante el proceso y en el momento, y todo se entrelazó", ha terminado por señalar Lipnicki.