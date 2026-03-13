Un primo de John F. Kennedy Jr. sale en defensa de Daryl Hannah por su polémica representación en Love Story

Daryl Hannah sigue protagonizando la polémica que rodea a la serie Love Story, después de denunciar públicamente que la ficción ofrece una versión completamente distorsionada de su relación con John F. Kennedy Jr. Ahora, en medio del debate generado por la producción televisiva, un miembro de la familia Kennedy ha salido en su defensa.

Se trata de Douglas Kennedy, primo del fallecido JFK Jr., quien ha respaldado públicamente las críticas de la actriz hacia la producción.

En declaraciones a Page Six, Douglas asegura que la imagen que ofrece la serie no refleja la realidad de la relación que Hannah mantenía con el hijo del expresidente: "Daryl Hannah fue genial", afirma, recordando que siempre que coincidía con ella era: "muy dulce y que se preocupaba por el bienestar de John".

Dree Hemingway y Paul Anthony Kelly en Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette | Disney+

El periodista, hijo de Robert F. Kennedy y Ethel Kennedy, también ha señalado que este tipo de producciones televisivas "suelen simplificar demasiado la vida real de las personas". Aunque admite que no ha visto la interpretación que hace Dree Hemingway en la serie, considera que el debate generado es desafortunado.

"Es difícil capturar las complejidades de la vida de las personas en el cine o la televisión. Si conoces a la gente, este tipo de cosas a menudo no logran capturar la esencia de quiénes eran", explica.

Dree Hemingway y Paul Anthony Kelly en Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette | Disney +

Las palabras de Douglas llegan poco después de que la propia Hannah criticara duramente la serie producida por Ryan Murphy en un artículo de opinión publicado en The New York Times. La actriz aseguró que el personaje que aparece en la ficción no se parece en nada a ella ni a la relación real que mantuvo con Kennedy entre 1988 y 1994.

La controversia ha sumado además el apoyo de otras figuras de Hollywood. Rosanna Arquette también salió en defensa de Hannah en redes sociales, elogiando su trayectoria como actriz, directora y activista ambiental y calificando de "farsa" la forma en la que algunas plataformas de streaming están retratando su historia.

Mientras tanto, el debate sobre cuánto de verdad y cuánto de ficción hay en Love Story continúa creciendo, especialmente entre quienes conocieron de cerca a los protagonistas de una de las historias más mediáticas de la familia Kennedy.