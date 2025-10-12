David Henrie (Los magos de Waverly Place) explica por qué no fue a la boda de Selena Gomez: "Me rompe el corazón"

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco fue por muchas razones uno de los eventos del año. La pareja contrajo matrimonio en Santa Barbara, California, y hasta allí se desplazaron multitud de famosos de la talla de Taylor Swift o Ed Sheeran, aunque también hubo espacio para las polémicas tras el desaire a la madre de la cantante.

Junto a las estrellas musicales invitadas, también acudieron actores compañeros de Selena como Steve Martin, Martin Short o Paul Rudd, pero no Meryl Streep, todos coprotagonistas de Solo asesinatos en el edificio.

Del mismo modo, se esperaba la presencia de David Henrie, su hermano en Los magos de Waverly Place, pero finalmente no fue al enlace por unas razones que ha explicado en el podcast Zach Sang Show.

"Desafortunadamente, no", respondió Henrie a la pregunta de si había asistido a la boda. "Estoy a punto de anunciar un proyecto en el que estaba fuera del estado y no había forma de regresar. Lo intenté por todos los medios", reveló. "Me rompe el corazón", lamentó.

David Henrie y Selena Gomez en Los Magos de Waverly Place | Cordon Press

En agosto, Henrie declaró a la revista Parade que asistiría "al 100%" y que estaba muy emocionado por la boda. Aún así, el actor pudo transmitirle a Selena y Benny un consejo: cogerse de las manos y tomarse un minuto para mirar alrededor y recordar el momento.

"Le transmití eso, tomad un momento para asimilarlo, porque todos se acercarán a ella y la saludarán, atrayéndola en todas direcciones. Espero que lo hayan hecho", comentó

Otras estrellas de Los magos de Waverly Place sí asistieron a la boda, como los padres de Gomez en la ficción de Disney Channel, Maria Canals-Barrera (Theresa Russo) y David DeLuise (Jerry Russo) o Jennifer Stone (Harper Finkle).