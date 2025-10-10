Selena Gomez manifiesta que quiere ser madre tras casarse con Benny Blanco: "Ojalá algún día"

Tras su boda con el productor musical Benny Blanco el pasado 27 de septiembre, Selena Gomez ha dejado entrever que está lista para dar el siguiente paso junto a su esposo y ampliar la familia que han comenzado a construir juntos.

La cantante y actriz ha compartido en sus historias de Instagram una publicación sobre su personaje en Vuelven los magos de Waverly Place, la secuela de la serie de Disney que protagonizó la artista, en la que escribía: "Alex Russo es mamá", decía refiriéndose a su personaje. "Ojalá algún día sea yo".

Selena Gomez | Instagram de Selena Gomez

El clip en cuestión mostraba la escena en la que se descubría que Alex es la madre de Billie Russo (Janice LeAnn Brown).

En una entrevista en el podcast de Jay Shetty, la actriz no dudó en hablar de la maternidad: "No sé qué pasará, obviamente, pero me encantan los niños".

"Me encanta hacerlos reír; son tan tiernos. Así que, sin duda, cuando llegue ese día, estaré muy emocionada", aseguró.

Su marido, que la acompañaba en la entrevista añadió: "Inmediatamente va hacia ellos y tiene conversaciones durante horas con ellos".

Respecto a la vuelta de la serie que fue un éxitoen la época dorada de Disney Channel, la actriz dijo en el podcast Therapuss que la secuela era "nueva y refrescante" y su personaje una "versión más adulta de Alex".

"Finalmente moldeó quién soy, porque me siento como Alex", reconocía Selena sobre su papel en la serie.