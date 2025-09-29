La madre de Selena Gomez se pronuncia tras decirse que estaba "destrozada" por este "desaire" de su hija en su boda

Tras numerosos altibajos en la vida amorosa de Selena Gomez, la artista encontró la estabilidad junto al productor musical Benny Blanco. Se conocieron en 2023 y, dos años después se han casadoen una boda privada en Santa Bárbara con aproximadamente 170 invitados.

La ceremonia, a la que asistían celebridades y amigos de Selena como Taylor Swift o Ed Sheeran, no ha estado exenta de rumores que, en este caso, han salpicado a la familia de la actriz de Disney.

La cantante decidió que fuese su abuelo el que la llevase al altar en vez de su madre, la productora y empresaria Mandy Teefey, un gesto que fue tomado por los fans como un "desaire" y que desató las especulaciones sobre que Mandy estaba "destrozada" por ello.

Pocos días después de la boda, Teefey ha desmentido la polémica asegurando que ella era fiel defensora de la decisión de su hija.

La empresaria ha reaccionado a una publicación en Instagram de Page Six en la que se difundían los rumores sobre su malestar comentando: "¡Esto es una locura! ¡Fue conmovedor verlo acompañarla al altar!".

Una hora más tarde, Mandy compartía una publicación con fotos de Selena y Benny en el altar y escribía en el pie de foto: "¡Qué celebración tan perfecta para la pareja más genial que conozco! ¡La noche no pudo haber sido más hermosa y perfecta! ¡Absolutamente impecable!".

"¡Todo mi amor para mi hermosa hija y para el mejor yerno! ¡Fue un cuento de hadas hecho realidad y fue más que conmovedor ver a mi padre acompañarla al altar!", añadía.