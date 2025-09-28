La boda de Selena Gomez reúne a (casi) todos los actores de Solo asesinatos en el edificio: ¿Por qué Meryl Streep no fue?

Selena Gomez y Benny Blanco ya son marido y mujer y se han casado tras dos años de relación. La cantante ha compartido las imágenes de su boda con el productor musical en una ceremonia celebrada en Santa Barbara, California, en la que no han faltado multitud de estrellas.

Boda de Selena Gomez y Benny Blanco | Instagram @selenagomez

Medios como Page Six han recogido que su gran amiga Taylor Swift acudió al enlace, al igual que otras celebridades como Paris Hilton, Ed Sheeran, Ashley Park o David Henrie, su coprotagonista de Los magos de Waverly Place.

Asimismo, sus otros compañeros de reparto, los de la serie Solo asesinatos en el edificio, no se perdieron su boda a excepción de Meryl Streep.

Mientras Steve Martin, Martin Short o Paul Rudd estuvieron entre los invitados, e incluso Short fue el portador de los anillos, la actriz no fue vista.

Eso sí, había un motivo de peso. La intérprete estaba en Italia, donde se encuentra rodando la secuela de El diablo viste de Prada.

Meryl Streep en el rodaje de la secuela de El diablo viste de Prada | Gtres

Además, Meryl estuvo sentada en primera fila en el desfile de Dolce and Gabbana de la Semana de la Moda de Milán, junto a su coprotagonista Stanley Tucci, caracterizada como Miranda Priestly. Además, la actriz fue vista reuniéndose con Anna Wintour, la inspiración detrás de su personaje.