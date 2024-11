Un actor de Los Magos de Waverly Place carga contra el reboot y David Henrie tras negarle volver: "Puede chupármela"

La esperada secuela de la popular serie juvenil Los Magos de Waverly Place ya se ha estrenado, generando una ola de nostalgia sobre todos los que fueron fans de la serie. Sin embargo, este regreso ha estado acompañado de controversias, especialmente por las críticas de Dan Benson, quien interpretó a Zeke Beakerman en la serie original.

Benson, que ahora se dedica a la creación de contenido para adultos en OnlyFans, expresó su decepción al no ser invitado a participar en la nueva entrega. En una entrevista con TMZ, afirmó: "Creo que es súper emocionante que los fans tengan la oportunidad de revivir su infancia y ver regresar a los personajes que solían amar. Sin embargo, también me siento triste porque sé con certeza que no seré parte de ello".

Dan Benson en 'Los Magos de Waverly Place' | Disney

Estas declaraciones parecen haber generado tensiones con su excompañero David Henrie, quien interpreta a Justin Russo y es productor ejecutivo de la secuela. Benson ha compartido en Instagram un video donde finge llorar al mostrar que Henrie lo ha bloqueado en X. En el pie de vídeo ha escrito: "Durante años fingimos ser mejores amigos. ¿Cómo puedes hacerme esto?".

No obstante, la situación se ha intensificado cuando Benson ha respondido a una entrevista en la que Henrie, junto con otros miembros del elenco de Wizards Beyond Waverly Place, discutía posibles apariciones de antiguos miembros del reparto en el reinicio de la serie. Al mencionar a Zeke Beakerman, Henrie ha expresado sorpresa y escepticismo sobre su inclusión, lo que ha sido interpretado como una crítica hacia Dan. En respuesta, Benson ha comentado en X: "David Henrie puede chupármela. Le pagaré más de lo que me pagaron por hacer los Magos, eso te lo prometo".

Esta controversia destaca cómo las decisiones profesionales pueden afectar las relaciones personales y laborales, especialmente en la industria del entretenimiento y con Disney de por medio. La comunidad de fans de Los Magos de Waverly Place sigue atenta a cómo se desarrollará esta dinámica en el futuro.