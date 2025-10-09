Así habla Francia Raísa sobre Selena Gomez tras donarle un riñón y no invitarla a su boda: "Tiene vida y ya es billonaria"

Selena Gomez se casó a finales de septiembre con el productor musical Benny Blanco en una ceremonia íntima que, pese a su carácter privado, no tardó en convertirse en el centro de varias polémicas.

Entre los rumores que rodeaban la boda se encuentra el supuesto desaire a su madre, Mandy Teefey, ya que Gomez habría pedido a su abuelo que la acompañase al altar en lugar de su madre, algo que Mandy desmintió después asegurando que ella le había apoyado en la decisión.

Sin embargo, este no ha sido el único rumor y entre los más comentados por los fans está el relacionado con Francia Raísa, la actriz que en 2017 donó un riñón a Selena, quien no fue invitada a la boda.

En una entrevista días antes de la boda para la periodista Magaly Ortiz, Raísa explicaba que la polémica sobre el enfrentamiento entre ella y la que fue su íntima amiga son "rumores".

"Sé que se va a casar y me alegro mucho por ella", decía Francia días antes de que Selena Gomez se casara. "Y mira... tiene una vida y ya es billonaria, y estoy agradecida de haber podido hacer eso por ella".

Francia contaba que el proceso de donación no se trataba de crear un vínculo con la otra persona, sino de salvar una vida.

"Mira, desde el principio los médicos me dijeron que era una donación”, comenzaba. "Si vas a donar un dólar a St. Jude (un hospital de investigación) o a algún otro lugar, no vas a llamar para decir: "Oye, ¿qué estáis haciendo con mi dólar?".

"Es una donación y es un gran gesto que pude hacer", decía contundente sobre su caso. "Estoy agradecida de estar viva y puedo decir que he salvado una vida".

Selena Gomez y Francia Raisa | Instagram

Además, Francia Raísa ha hablado sobre las especulaciones de una supuesta pelea con la actriz al poco tiempo de la operación: "Cuando salió ese rumor de que me había enfadado o algo así porque (Selena) estaba fumando, yo no estaba al tanto de esos rumores".

"Nadie sabía qué estaba pasando y ni ella ni yo hablamos de ello", añadía. "Algún día, tal vez podamos abordarlo".

Selena Gomez ha lidiado durante años con complicaciones de salud derivadas del lupus, una enfermedad autoinmune que hace que su sistema inmunológico ataque por error sus propios tejidos y órganos.

Esto hizo que hace 8 años unos problemas graves renales la llevasen a someterse a un trasplante de riñón, el cual le donó Francia.