Muere Jimmy Shaw, actor de Velvet o El tiempo entre costuras, a los 59 años por un cáncer de páncreas

Jimmy Shaw, actor estadounidense conocido por sus papeles en la televisión nacional, ha fallecido a los 59 años tras ser diagnosticado de cáncer de páncreas hace tres años.

Rostros conocidos del ámbito de la interpretación se despedido de él por redes sociales, como su compañera Cristina Castaño, con la que tenía una gran amistad.

El actor Jimmy Shaw en 2014 | Gtres

La actriz ya anunció el pasado mes de septiembre que, tras remitirse su enfermedad totalmente, "volvió a reproducirse dejándonos a todos devastados".

Sin embargo, la esperanza regresó cuando supieron de un doctor en Lisboa que era "el único" que podía "operar el caso concreto de Jimmy". Fue en ese momento cuando la actriz se puso manos a la obra y comenzó a recaudar fondos para poder costear una operación que "no está cubierta ni por su seguro ni por la seguridad social". Consiguieron recaudar 70.300 euros.

Hoy, la actriz ha agradecido a todas aquellas personas que aportaron su granito de arena. Devastada, Castaño ha asegurado que se queda "con la espinita de que conocieras a mi hijo": "Todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después. Vuela muy alto, querido Jimmy. Te quiero y te querré siempre. Te ganaste tu lugar en mi corazón y ese no te lo quita nadie".

Jimmy se casó el año pasado, con el amor de su vida, en una boda íntima y discreta. De hecho su última publicación de Instagram, apenas tres semanas antes de su fallecimiento, recordaba aquel momento.

Shaw formó parte de series como 30 Monedas, Velvet, El tiempo entre costuras, Nacho, La fortuna, Águila Roja, El Ministerio del Tiempo, Cuéntame cómo pasó, Víctor Ros, The English, Queens o películas como El hombre de las mil caras.