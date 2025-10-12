Así fueron los últimos días de Diane Keaton: "Divertida hasta el final" y rodeada de su "círculo cercano"

La actriz Diane Keaton ha muerto a los 79 años, según ha confirmado su representante en un comunicado oficial. La intérprete, ganadora del Oscar por Annie Hall fue una de las figuras más influyentes del cine reciente y numerosas estrellas le han rendido homenaje.

Keaton falleció en California rodeada de sus seres queridos y hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte, aunque el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a una llamada desde la casa de Keaton a las 8:08 am hora local del 11 de octubre y transportaron su cuerpo a un hospital cercano.

Diane Keaton en 2005 | Reuters

En los meses previos, fuentes cercanas han señalado a medios como People que su salud se había deteriorado muy rápidamente, aunque ella y su familia mantuvieron en privado esta etapa.

Eso sí, Diane Keaton fue "divertida hasta el final", ha dicho un amigo cercano de la actriz, que la define como estrella "una entre un millón": "Vivía exactamente como quería, a su manera, rodeada de las personas y las cosas que realmente amaba".

Diane Keaton | Reuters

"Ser el centro de atención no era importante para ella", ha asegurado la fuente a People, añadiendo que amaba su hogar y a su querido golden retriever, Reggie. De hecho, el perro de Keaton apareció en su última publicación de Instagram, en abril, para conmemorar el Día Nacional de las Mascotas.

"Diane siempre tuvo una idea muy clara de quién era y cómo quería vivir", ha contado a People una amiga. "En los últimos años, mantuvo un círculo cercano y le gustaba que así fuera. Fue graciosa hasta el final y tenía esa habilidad para hacer que incluso los momentos cotidianos se sintieran especiales. Simplemente así era ella", ha recordado.

En 2024, Keaton hizo sus últimas apariciones cinematográficas en Siempre jóvenes y Campamento de verano.