Hollywood llora la muerte de Diane Keaton: los mensajes de Jane Fonda, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Goldie Hawn y más

El mundo del cine vuelve a estar de luto. La muerte de Diane Keaton ha cogido por sorpresa a Hollywood, que pierde a una de sus actrices más queridas y carismáticas a los 79 años.

Ha sido la revista People la que ha confirmado que la legendaria actriz falleció en California el sábado 11 de octubre, aunque sus familiares no han aportado más detalles por el momento.

Tan pronto como se ha conocido la noticia, multitud de estrellas han tenido palabras de cariño hacia la intérprete.

Diane Keaton | Getty Images

Uno de los mensajes más sentidos ha sido el de la actriz Goldie Hawn, coprotagonistas en El club de las primeras esposas (1996).

"Diane, no estamos listos para perderte. Nos has dejado con un rastro de polvo de hadas, lleno de partículas de luz y recuerdos más allá de la imaginación. ¿Cómo decimos adiós? ¿Qué palabras pueden venir a la mente cuando tu corazón está roto? Nunca te gustaron los halagos, eras muy humilde, pero ahora no puedes decirme 'cállate', cariño. No hubo, y habrá, nadie como tú. Robaste los corazones del mundo y compartiste tu genialidad con millones, haciendo películas que nos hicieron reír y llorar de formas que solo tú podías. Tuve la bendición de hacer El club de las primeras esposas contigo, nuestros días empezando con café en el tráiler de maquillaje, riendo y bromeando, hasta el último día de rodaje. Fue una montaña rusa de amor. Acordamos envejecer juntas, y un día, tal vez vivir juntas con todas nuestras amigas. Bueno, nunca llegamos a vivir juntas, pero nos hicimos mayores juntas. Quién sabe... Tal vez en la próxima vida. Brilla tu polvo de hadas ahí arriba, amiga.

Te voy a echar mucho de menos. Mi corazón está con tus hermosos hijos, Dex y Duke. Te quiero.

Jane Fonda ha recordado a su compañera en Book Club a través de Instagram diciendo que "es difícil de creer o aceptar que Diane ha fallecido. Ella siempre fue una chispa de vida y luz, constantemente riéndose de sus propias debilidades, creatividad ilimitada en su actuación, su armario, sus libros, sus amigos, sus hogares, su biblioteca, su visión del mundo. Única es lo que era. Y, aunque ella no lo sabía o no lo admitiría, hombre, ¡era una buena actriz!".

Candice Bergen y Mary Steenburgen, sus otras coprotagonista en Book Club, también alabaron a la actriz, ésta última declarando a Deadline: "Diane era mágica. No había, ni habrá, nadie como ella. La quería y me sentí bendecida de ser su amiga. Mi cariño para su familia. ¡¡¡Era una maravilla!!!".

Diane Keaton, Jane Fonda, Mary Steenburgen y Candice Bergen | Universal Pictures

Steve Martin, que hizo inolvidable su papel junto a Keaton en El padre de la novia sus secuelas, publicó un extracto de una entrevista con su compañera que resume a la perfección cómo fue su relación: "No sé quién publicó esto primero, pero resume nuestra encantadora relación con Diane".

Otro de los mensajes más esperados ha sido el de Robert De Niro, que trabajó con Keaton varias veces desde El Padrino II. "Me entristece mucho saber del fallecimiento de Diane. La quería mucho, y la noticia de su partida me ha tomado totalmente por sorpresa. No esperaba que nos dejara. La echaremos de menos. Que descanse en paz", ha compartido a los medios.

Robert De Niro y Diane Keaton en La gran boda | Gtres

Leonard DiCaprio, que protagonizó La habitación de Marvin con Keaton, rindió homenaje a la ganadora del Oscar tras la noticia de su muerte a través de sus Instagram Stories: "Una leyenda, un ícono y un ser humano verdaderamente amable. Tuve el honor de trabajar con ella a los 18 años. La extrañaremos profundamente".

Diane Keaton y Leonardo DiCaprio | Instagram @leonardodicaprio

Bette Midler ha recordado a su amiga y coprotagonista de El club de las primeras esposas tras su muerte. "La brillante, hermosa y extraordinaria Diane Keaton ha muerto. No puedo decirte lo insoportablemente triste que esto me pone. Ella era hilarante, completamente original", ha escrito en Instagram. "Lo que viste fue quién era ella...".

Otras estrellas que han homenajeado a la actriz en sus redes sociales han sido Andy García, Michael Douglas, Rita Wilson, Mandy Moore, Julia Louis-Dreyfus, Kimberly Williams-Paisley, Paul Feig, Ben Stiller, Rosie O'Donnell, Kate Hudson, Sarah Jessica Parker o Viola Davies.