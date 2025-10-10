Ácida, con carisma y más realista: El caballero de los Siete Reinos trae el humor al universo de Juego de Tronos en su primer tráiler

Juego de Tronos supuso un punto de inflexión en la industria de la televisión. No solo por su enorme producción, sino también por su violencia gráfica y giros de guion en los que cualquier protagonista era susceptible de morir en pantalla. Un éxito que revolucionó a las masas y que se convirtió automáticamente en tema de debate episodio tras episodio.

Por eso, cuando llegó el final, no es extraño que HBO Max tomara la decisión de expandir las historias de Poniente con nuevas adaptaciones de las obras de George R.R. Martin. La primera en llegar fue La Casa del Dragón, transportándonos a la época en la que la dinastía Targaryen surcaba los cielos y hacía arder la tierra. Ahora, mientras esperamos su tercera temporada, El caballero de los Siete Reinos pretende conquistar de nuevo al público; pero, esta vez, el tono se aleja significativamente de su hermana mayor.

Y es que la propia trama de las novelas de Martin, Cuentos de Dunk y Egg, deja de lado las altas cortes para narrar las aventuras y desventuras de un caballero y su jovencísimo escudero. Así, Duncan, el Alto, y Egg protagonizan el primer tráiler de la serie. Dos personajes que, como muestran las imágenes, mantienen una actitud más desenfadada y caracterizada por la bondad que cualquiera de los protagonistas tanto de Juego de Tronos como de La Casa del Dragón.

Peter Claffey en El caballero de los siete reinos | HBO

De hecho, el tráiler ha mostrado algo muy pocas veces visto en las series de HBO Max: humor. Evidentemente no se trata de una comedia; sin embargo, lo más cercano a una risa que se podía dibujar viendo las otras dos producciones llegaba cuando la afilada ironía de Tyrion o la violencia inesperada de Daemon hacían acto de presencia. Pero, en esta ocasión, parece que las cosas serán muy diferentes. No solo en las propias acciones de los personajes, sino también en el tono que ha querido mantener el nuevo spin-off.

Eso sí, conviene recordar que estamos en Poniente y, como tal, el peligro acecha en cada esquina. Un peligro que ya podemos intuir tras ver al príncipe Aerion Targaryen que, a pesar de su apacible melena dorada, seguro se convertirá en un nuevo villano al que odiar en la televisión.

Sea como sea, El caballero de los Siete Reinos se ha querido distanciar del resto de las adaptaciones de Martin hasta la fecha para que nos mezclemos entre la gente del pueblo, huyendo así de las peleas por el Trono de Hierro a las que tanto nos habían acostumbrado. Una serie refrescante que se mueve al ritmo de la música celta para que, quizás esta vez, podamos estar tranquilos y no sufrir en cada escena.

El próximo 19 de enero se estrenará el primer episodio en HBO Max. Hasta entonces y si no te importan los spoilers, puedes leer el libro en el que se basa esta primera temporada: El caballero errante.