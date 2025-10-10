Millie Bobby Brown comparte la primera foto de su hija sosteniéndola en brazos junto a su marido

A sus 21 y 23 años, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi llevan un año casados y desde agosto están viviendo una de los momentos más felices de sus vida tras adoptar a su primera hija.

Desde entonces, los dos han compartido discretos pero tiernos momentos familiares paseando por la ciudad de Nueva York y mostrando la alegría que les ha traído esta nueva etapa.

La actriz de Stranger Things y el hijo del músico Jon Bon Jovi han sorprendido a sus seguidores con la primera fotografía familiar compartida por Millie en su cuenta de Instagram.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi con su hija | Instagram Millie Bobby Brown

En la imagen, que pertenece a un carrusel de fotos, Bobby Brown sostiene con ternura a la bebé mientras Bongiovi la rodea con su brazo, inclinándose para apoyar su frente contra la de ella.

El rostro de la pequeña aparece difuminado, pero se puede ver que viste un pijama estampado con motivos de Minnie Mouse.

Además de la imagen familiar, el resto de fotografías muestran momentos como Millie posando en un campo de calabazas, una visita a Disneyland con amigos o una tierna escena sentada en elregazo de su marido.

En el pie de foto, Millie hace referencia a Taylor Swift con la frase "my t swift october", mi octubre a lo Taylor Swift.

A la par de esta nueva etapa personal, la actriz también se prepara para el esperado estreno de la última temporada de Stranger Things, que se saldrá en dos partes: la primera el 26 de noviembre y la segunda el 31 de diciembre.