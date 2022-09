Tras el tórrido episodio 1x04 de 'La Casa del Dragón', quedaban dudas sobre las consecuencias del comportamiento de Rhaenyra con su tío Daemon, o sobre su aventura con el miembro de la Guardia Real, Ser Criston Cole. Unas dudas con las que el episodio 1x05 concluye, por lo que si no lo has visto aún, te recomendamos no seguir leyendo para evitar SPOILERS.

Ser Criston Cole, que había llenado el ojo a Rhaenyra desde que tuvo que elegirlo para la Guardia Real, se encuentra en este episodio arrepentido y avergonzado por las relaciones sexuales que mantuvo con la sucesora al trono. Esto le lleva a renunciar de sus votos de castidad como miembro de la Guardia, e incluso llega a sugerirle a Rhaenyra que se escape con él y huyan de la corte para ser felices alejados de todas estas normas.

Sin embargo, para Rhaenyra se anteponen los intereses de la Casa Targaryen, que en este episodio pasan por casarla con Laenor, hijo de Corlys Velaryon, de forma que ambas casas reestablezcan sus lazos de sangre. Esto frustra las intenciones de Criston de fugarse con la princesa.

Su sentimiento de culpa le hace confesar finalmente lo sucedido a la reina Alicent, quien también se siente culpable por haber dado crédito a la versión de Rhaenyra de que no ocurrió nada con ningún hombre. Al ver cómo su padre Otto deja de ser la Mano del Rey, y queda desterrado de la Corte por sus acusaciones. No dudará, por tanto, en emplear la información que le da Criston para utilizarla contra la heredera al trono.

Ser Criston, por su parte, intenta mantener la compostura en la recepción que da inicio a las bodas entre Laenor y Rhaenyra. Aunque pueda mantener su romance 'extraoficial' con Rhaenyra, y así lo desea ella, parece incómodo en la ceremonia. Los hechos explotan para Ser Criston cuando, en medio del banquete inaugural, se le acerca Joffrey Lonmouth, quien se presenta como amante de Laenor.

Así se lo da a entender a Ser Criston, diciéndole que ambos deben mantener el secreto de tener un romance con los príncipes. La situación acaba en un violento asesinato, desatado por la ira de Ser Criston, quien mata brutalmente a Joffrey en mitad de la ceremonia. Este temperamento de Criston choca con lo que había sido su personaje hasta ahora. A su sentimiento de culpa tras lo ocurrido con Rhaenyra se suma ahora el asesinato que ha cometido en mitad del enlace real.

Tras todos estos hechos se interpreta que Ser Criston atraviesa por una situación personal muy complicada. En un principio está el tema de haber roto su voto de castidad, el Guardia Real se debe a su honor ya que no pertenece a una familia noble. Además, se siente utilizado por Rhaenyra quien no ha querido aceptar su proposición de amor y huir juntos.

Cole sabe que su futuro es muy limitado ya que una vez que se sepa su relación con la princesa está sentenciado. Una presión que aumenta cuando Joffrey Lonmouth se le acerca y descubre que hay más personas que saben su secreto por lo que puede llegar a considerar que ha sido la misma Rhaenyra quien ha revelado esa información, sintiéndose traicionado.

De esta forma, el soldado considera que tiene muy poco que perder y lleno de furia es cuando decide acabar con la vida de Lonmouth. Tras lo ocurrido, Criston se retira, abatido, al bosque de dioses, precisamente el lugar donde Rhaenyra forjaba su amistad con Alicent antes de que esta pasara a ser su madrastra. Criston llega allí, arrastrando la capa blanca de Guardia Real, arrepentido. Cuando parece que va a quitarse la vida haciéndose una especie de 'harakiri', Alicent lo descubre y lo detiene. Este final deja en el aire una posible combinación explosiva para Rhaenyra, ya que ahora, tanto Alicent como Ser Criston, tienen motivos para querer enfrentarse a la princesa., y parece que pueden unir sus fuerzas

Está por ver hasta dónde llegarán Alicent y Criston, y el próximo episodio podrá descubrirlo. Hasta que se estrene, puedes ver el tráiler del mismo arriba.

