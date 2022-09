Los lunes han vuelto a convertirse en el día de Poniente, ahora con cada nuevo episodio de 'La Casa del Dragón' en HBO Max. Si aún no has visto los tres anteriores, no sigas leyendo para evitar SPOILERS, antes de descubrir lo que está pasando con la Casa Tragaryen.

Una de las protagonistas indiscutibles de esta nueva serie que ahonda en el universo de 'Juego de Tronos' es Rhaenyra Targaryen, sucesora directa del Rey Viserys tras la trágica muerte de su mujer, y nombrada próxima reina pese al malestar de la Casa Targaryen y Poniente, todo para evitar a toda costa que la corona pase al hermano del rey, Daemon.

No obstante su último intento de encontrar otro varón sucesor pasa por casarse con una nueva reina con la que tener un descendiente varón, tras haber perdido en el parto a su mujer Rhaenys . Y finalmente lo hace con Alicent Hightower, la hija de Otto, la Mano del Rey. Alicent es mucho más joven que Viserys, y está muy unida a Rhaenyra desde el principio de la serie.

Sin embargo, esta ve pronto a Alicent convertida en su madrastra, después de que su padre la elija para seguir teniendo descendencia. Una incómoda situación, alimentada por las teorías de los fans, que encontraban en la relación entre Alicent y Rhaenyra como algo más que una amistad. Sus escenas tienen una química contenida impecable, sumado a la negativa rotunda de la princesa en casarse, lo que alimentaba las posibilidades de un romance en la sombra. Sin embargo, todo acaba con la 'traición' de Alicent alentada por su padre para ganarse el favor del rey.

Sobre esta tensión se ha pronunciado Greg Yaitanes, uno de los directores de 'La Casa del Dragón', y que ha compartido algunas imágenes de las escenas eliminadas en sus historias de Instagram. Así se ha referido a ellas Yaitanes: "Dos escenas que, desafortunadamente, no estuvieron en el metraje final cortan la pelea entre Milly Alcock y Emily Carey. Ambas estaban muy poderosas".

La escena eliminada de Rhaenyra vistiendo a Alicent | Instagram de Gregory Yaitanes

Una de ellas corresponde a un momento concreto: el enlace entre Viserys y Alicent. Las imágenes que ha compartido muestran un paralelismo entre la escena eliminada, de Rhaenyra ayudando a Alicent a vestirse para casarse con Viserys, y otro momento anterior, que sí se incluyó en la serie, en el que Alicent hace lo mismo con su amiga cuando es nombrada sucesora al trono. La situación ganaría mucho más peso dramático después de lo sucedido.

Escena eliminada de 'La Casa del Dragón' | Instagram de Gregory Yaitanes

El otro fotograma compartido por el director muestra a Rhaenyra gritando en lo que habría sido una discusión muy acalorada con Alicent por haber aceptado casarse con su padre, y que ayudaría a comprender mejor la relación entre estas dos protagonistas. Quizá aún quedan más momentos que podrán explicarlo, pero mientras tanto, puedes ver arriba el tráiler del nuevo episodio.

