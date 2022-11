'La Casa del Dragón': Emma D'Arcy explica a la perfección la escena de Daemon ahogando a Rhaenyra

Si ha habido alguien que ha conmovido a los fans de 'La Casa del Dragón' ha sido el personaje de Rhaenyra Targaryen.

En el último episodio de la temporada, la ahora reina sufre más que nunca y muestra más fortaleza que nunca bajo las circunstancias, pero una de las secuencias más comentadas y debatidas del capítulo y casi de la serie es esa conversación con su marido Daemon donde este la agarra del cuello.

Su intérprete, Emma D'Arcy, ha arrojado un poco de luz en cómo trabajó extensamente en esa escena y las motivaciones de los personajes junto al actor de Daemon, Matt Smith, en una entrevista con GQ.

Daemon y Rhaenyra en el 1x10 de 'La Casa del Dragón' | HBO Max

"Matt y yo hablamos mucho sobre esa escena. Queríamos asegurarnos de que la entendíamos de forma muy íntima. Ese momento se puede percibir como un cambio enorme en su dinámica", reconoce. Sin embargo, en la línea de lo que ya explicamos, no es un comportamiento radical para Daemon ni para nadie en este tipo de sociedad feudal.

"En esa escena, junto a la chimenea, dos cosas pasan a la vez. La primera, tienes a dos personajes sufriendo por el duelo. Y creo que uno podría decir que Daemon lo está manejando un poco menos elocuentemente que Rhaenyra", apunta Emma.

"Realmente no creo que haya sido violento con ella antes, aunque creo que ha habido mucho conflicto. Pero fundamentalmente, cuando Rhaenyra se da cuenta que a Daemon nunca le contó la profecía, ella de repente gana legitimidad", explica D'Arcy.

Daemon "coronando" a Rhaenyra en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

"Porque entiende que era ella, ella fue la elegida para esto", y es eso lo que se ve en sus ojos en ese momento cuando Daemon la agarra del cuello, preso de la frustración de que ella no quiera luchar y dejarse proteger y a la vez el dolor de que su hermano no confiara en él para contarle la Canción de Hielo y Fuego, que puedes ver explicada en el vídeo. ¿Justifica esto que le ahorque hasta que se cansa? Pues un poco no, pero hay que entenderlo todo en el contexto del universo de Poniente.

Además, después hemos sabido que hubo varias escenas que se eliminaron del metraje final donde Daemon mostraba más humanidad y comprensión con su familia, algo que podría haber sido censurado dado el amor que el público ya tenía por el personaje pese a sus crímenes anteriores.

Seguro que te interesa

Emma D'Arcy de 'La Casa del Dragón' es una persona no binaria y confiesa cómo se siente al interpretar a mujeres