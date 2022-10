El episodio final de esta temporada de 'La Casa del Dragón', cuyo avance definitivo puedes ver arriba, ha sentado los precedentes más inmediatos a la Danza de los Dragones, la guerra civil que enfrentará a los partidarios de Rhaenyra I y a los de Aegon II en su lucha por el Trono de Hierro. No sigas leyendo si aún no has visto el episodio porque este artículo contiene varios SPOILERS del mismo.

La última escena de la temporada no deja dudas de que Rhaenyra dejará de lado ese espíritu apaciguador y de consenso, después de entererase que que su hijo Lucerys ha muerto siendo perseguido por Aemond con su dragón. La guerra ya es una realidad.

Sin embargo, esta es otra de las licencias que los guionistas y productores de 'La Casa del Dragón' se han tomado respecto a 'Fuego y Sangre', la novela en la que se inspira la precuela de 'Juego de Tronos', donde también existen varios cambios respecto a los libros.

En la novela de George R.R. Martin, el punto de inflexión antes de le guerra es el aborto que sigue a la noticia de que su padre ha muerto, y su hermanastro Aegon ha sido proclamado rey. Después de enterarse de esto, Rhaenyra vive un devastador momento que también recoge la serie: pierde a Visenya, la que iba a ser su única hija mujer.

Rhaenyra dando a luz en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Aunque 'La Casa del Dragón' muestra esta escena con toda la crudeza y el dramatismo de la novela, a Rhaenyra aún le queda sitio para la concordia y el entendimiento con su enemigo después del aborto. No ocurre así en el libro, en el que ese momento para ella ya simboliza el primer acto de guerra por parte de los verdes, que asegura han "asesinado" a su hija con lo ocurrido.

Rhaenyra dando a luz en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Esta pérdida ya supone para ella en el libro suficiente dolor, más aún teniendo en cuenta que iba a ser su única hija, y para Rhaenyra, tener descendencia femenina habría sido muy importante, ya que ella ha sufrido esa discriminación hacia las mujeres Targaryen a la hora de ocupar el Trono de Hierro.

En la serie optaron por cambiar esa línea narrativa, y hacer el punto de no retorno con la muerte de Lucerys a manos de Aemond y su dragón Vhagar, con la que concluye el episodio 10, y deja todo a punto para que la temporada 2 cuente los hechos de la Danza de los Dragones.

Seguro que te interesa:

La advertencia de Emilia Clarke a Matt Smith tras ser elegido para ser Daemon en 'La Casa del Dragón'