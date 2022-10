Emma D'Arcy de 'La Casa del Dragón' es una persona no binaria y confiesa cómo se siente al interpretar a mujeres

Tras el esperado salto temporal de 'La Casa del Dragón', un cambio de rostros en sus personajes juveniles ha revolucionado la ficción. Entre ellos destaca el caso de Emma D'Arcy, quien se ha convertido en la nueva estrella protagonista del spin-off, tras la despedida de Milly Alcock. D'Arcy ha ganado notoriedad fuera de la pantalla al ser una de las primeras personas no binarias que vemos protagonizar una producción de gran éxito.

D'Arcy siempre ha abordado las cuestiones sobre su identidad de forma clara y directa, en una entrevista para 'Entertainment Weekly', comentó: "Soy una persona no binaria. Siempre me sentí atraíde y repelide por la identidad masculina y femenina".

Recientemente en el medio 'The Independent' habló más abiertamente sobre la preocupación a las reacciones que podría tener el público ahora que interpreta a un personaje femenino.

Rhaenyra en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

"Realmente me gusta interpretar a mujeres, puedo hacerlo bien", comentó. "La peor respuesta es que de repente la gente me dice lo que puedo y no puedo hacer".

"Tengo todas las herramientas necesarias para interpretar a mujeres. Viví como tal durante mucho tiempo; la gente todavía piensa que soy una. Es como, 'Déjame hacer mi trabajo; lo hago realmente bien'".

Emma D'Arcy es la princesa Rhaenyra Targaryen en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

La estrella también habló de la conexión que siente con el personaje de Rhaenyra al intentar integrarse en una sociedad donde su género es un obstáculo.

"Fue emocionante ver a una mujer joven en el papel que tenía un conocimiento tan profundo de cómo funcionaban las estructuras de poder y podía ver que alguien como Daemon, podía vivir siguiendo un conjunto de reglas completamente diferente al que se le otorgaba a ella.

"Ese deseo de buscar una especie de libertad masculina y ocupar ese espacio, en la forma en que ella percibe que lo hacen los hombres, realmente hablaba de mí. Sentí eso en mi infancia", explicaba D'Arcy. "Tenía este tipo de conciencia tangible de cómo sería mi vida si fuera un niño. Entonces, creo que vivimos la misma experiencia".

La importancia de la representación no binaria en la industria

Poco a poco la ficción audiovisual se vuelca con los valores de diversidad social que demanda la audiencia. Aunque aún queda mucho trabajo por hacer, D'Arcy explicaba lo necesaria que es la representación de la comunidad queer en los medios y las inseguridades que sufrió al iniciar su carrera interpretativa.

"Definitivamente hubo un punto en el que pensé, 'Oh no, esto no va a funcionar. Definitivamente necesito tener el cabello largo y maquillaje para hacer este trabajo'. Y eso simplemente no es cierto".

"¡Es complicado! En términos queers, la única buena razón para ser una persona no binaria pública, profesionalmente, es que espero que les permita a las personas más jóvenes que se sientan similares saber que hay espacio en esta industria para elles".

