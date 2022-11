Si aún no has visto el final de la temporada 1 de 'La Casa del Dragón' (¿dónde has estado?) será mejor que no sigas leyendo si no quieres enterarte de muchos spoilers .

También avisamos que las imágenes que se muestran pueden herir sensibilidades, así que sigue bajando bajo tu responsabilidad.

El spin-off de 'Juego de Tronos' ha conquistado con un último episodio que sienta las bases para el estallido de la guerra y con muchas imágenes desgarradoras, sobre todo el violento parto de Rhaenyra.

La joven reina tiene un parto prematuro y además da a luz a un bebé deformado y muerto, en una de las escenas más duras de ver de la serie. La que hubiera sido su única hija tras cinco chicos se iba a llamar Visenya.

Rhaenyra dando a luz en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Pero lo cierto es que la sangre y el momento no nos dejaron ver (¿afortunadamente?) de forma nítida hasta qué punto estaba malformado el bebé. Ahora Barrie Gower, un experto en maquillaje prostético y de terror, ha publicado las imágenes del bebé de silicona que crearon para la escena.

Las imágenes, ya lo avisamos, son difíciles para los ojos sensibles (o para tripofóbicos), pero también revelan un detalle muy importante: la pequeña, además de malformaciones, tenía una afección en la piel que asemeja a escamas de dragón.

Esto ha disparado las teorías de los fans de 'Juego de Tronos' y de los libros de George R.R. Martin, aunque en 'Fuego y Sangre' ya la describían con unos detalles similares.

"Cuando el bebé por fin salió, resultó ser efectivamente un monstruo. Una niña muerta, retorcida y malformada, con un agujero en el pecho donde debería estar el corazón y una cola rechoncha y escamosa", narra el libro original.

Ver el aspecto de la pobre Visenya al detalle ha vuelto a sacar a debate dos cuestiones: la primera, una antigua teoría de la fusión de los Valyrios con los dragones a través de magia oscura en tiempos ancestrales, haciendo al bebé un 'dracomorfo'.

No es la primera vez que escuchamos algo semejante, pues también es lo que le ocurre al hijo de Daenerys y Khal Drogo, nacido muerto y con escamas y cola, aunque la explicación entonces fue que había sido maldecido por un ritual de sangre y magia.

Y la segunda, una posible enfermedad que ya hemos visto antes, solo que en otra variante. 'Greyscale', llamado en los libros españoles 'Psoriagris'. Esta enfermedad de la piel ya la sufría en 'Juego de Tronos' la pequeña Shireen Baratheon. Y por supuesto, después Ser Jorah Mormont.

Ser Davos y Shireen Baratheon | HBO

Lo que algunos han denominado 'Dragonscale' podría ser una variante en la que la piel se va endureciendo y creando surcos, al igual que la psoriagris, pero más con facciones de dragón, por su conexión con los Targaryen. ¿Estaba Rhaenyra engendrando a algo parecido a un dragón? Las imágenes de su dragona, Syrax, sufriendo a la vez que ella intercaladas en su escena de parto tampoco han pasado desapercibidas en este debate.

