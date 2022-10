La sucesión de abortos en 'La Casa del Dragón': El creador habla del porqué de los violentos partos

'La Casa del Dragón' ha completado el círculo con su último episodio y termina como empezó: con una violenta escena de parto.

Si aún no has visto el 1x10 que cierra la primera temporada del spin-off de 'Juego de Tronos', no sigas leyendo si no quieres tragarte todos los SPOILERS .

Después del brutal final del episodio 9, la season finale comienza directamente con Rhaenyra enterándose de la noticia de la muerte de su padre Viserys y de la coronación usurpando su trono de Aegon. Esta información le afecta considerablemente y provoca que se ponga de parto, aunque está lejos de llegar a término en su embarazo.

Así, 'La Casa del Dragón' muestra una vez más una gráfica secuencia de parto mientras Rhaenyra sufre y sangra e intenta dar a luz (sin ayuda). Finalmente acaba sacando a la niña ella misma y queda claro que está muerta y no había terminado de formarse.

Rhaenyra dando a luz en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Mucho se ha hablado sobre la violencia obstétrica que ha plasmado la serie en solo 10 episodios, en los que hemos visto cómo Aemma se desangraba hasta morir mientras intentaban sacar al hijo varón de Viserys, o Laena Velaryon descubría que no conseguiría a dar a luz y sobrevivir. Ahora Rhaenyra pierde a su única hija después de cinco hijos y acuna al feto tirada en el suelo.

El creador de la serie y guionista del capítulo, Ryan Condal, ha hablado de estas gráficas elecciones en el podcast oficial de 'La Casa del Dragón', reflexionando sobre lo que querían contar con ello.

"Dentro de la narrativa de esta historia había una serie de partos, y algunos tuvieron... consecuencias. El primero es, obviamente, el parto de Aemma, que en gran parte podría decirse que es el incidente que lo empieza todo", recuerda.

"Y queríamos dramatizarlos de una manera que no fuese gratuita ni glorificase esta idea, pero sabes, los partos en televisión siempre son cosas muy pulcras con una mujer en una cama de hospital que, bueno, suda un poquitín, y empuja otro poco, y el bebé ya ha salido", explica el showrunner.

Rhaenyra dando a luz en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

"Yo mismo no he pasado por ello, pero he estado en la habitación mientras ocurría con mis hijos, y [la guionista] Sara Hess también ha dado a luz, ¡y en realidad es un poco un evento aterrador y violento!", confiesa.

"Y te preguntas, ¿cómo pasaban por esto en una época victoriana? Era un campo de batalla, por así decirlo, se adentraban en esta situación poniendo su cuerpo en peligro sin saber cuál iba a ser el resultado. Y en ese sentido creo que esto era una metáfora fácil para comparar con lo que los soldados y caballeros se enfrentan. Y queríamos dramatizar eso", termina diciendo.

