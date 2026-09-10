Boran vive: el shock emocional de Cihan y Alya en En tierra lejana

Desde que Alya (Sinem Ünsal) llegó a Mardin han sido pocos los momentos en que ha sido feliz. Desde que puso los pies en el aeropuerto, todo su mundo cambió por completo. Aunque tal vez sería mejor decir que su vida cambió radicalmente cuando Boran murió. Y no solo por su nueva condición de viuda, sino porque significó su viaje a Mardin, su encuentro con los Albora y su entrada en un entorno totalmente diferente al de Toronto.

Y lo mismo podría decirse de Cihan (Ozan Akbaba). La muerte de Boran cambió por completo su vida porque lo hizo comprender que los problemas del pasado seguían estando presentes y, sobre todo, porque se vio obligado a casarse con su cuñada y hacerse cargo de la seguridad de su sobrino.

A pesar de todo eso, ahora Cihan y Alya han dado un paso al frente y han apostado por sí mismos, por esa relación que ha ido transformándose día a día, por esa familia que han formado.

Por eso, descubrir que Boran sigue vivo ha removido los cimientos sobre los que estaban construyendo su presente y su futuro. Puede que Boran no se recupere, pero tenemos suficientes series turcas a nuestras espaldas como para intuir que hay una alta probabilidad de que el mayor de los Albora salga del coma. Y entonces, ¿qué?

El shock de Cihan

Alya, a punto de descubrir que Boran sigue vivo: ¡Cihan se salva por los pelos! | Antena 3

Desde el inicio de En tierra lejana (Uzak Şehir) sabemos que Cihan es el tronco que sostiene todas las ramas Albora. Intenta contener, en la medida de lo posible, a Sadakat, socorre a sus hermanos cada vez que están en apuros, maneja el negocio familiar con mano firme y mantiene a sus enemigos lo más lejos posible.

Y como lo conocemos bien, sabemos de su angustia actual. Cihan es un volcán emocional en el que están a punto de entrar en erupción mil sensaciones. Está la alegría de que su hermano esté vivo. Está la esperanza en que se recupere del coma. Está también la desesperación de no saber qué hacer con sus sentimientos hacia Alya.

Una cosa es ser el marido de apariencias de la viuda de tu hermano y otra muy distinta es estar enamorado de la mujer de tu hermano. Conocemos a Cihan. Sabemos que vive por y para los demás. Por eso nos alegró tanto que, por una vez dejase a un lado el bien común para apostar por su bienestar.

Pero, ¿y ahora qué? ¿Se hará a un lado para que Boran recupere a su familia? ¿Luchará por la mujer que ha elegido como compañera de vida? ¿Romperá la maldición que le impide vivir su propia vida?

¿Y Alya?

Alya descubre que su marido está vivo: encuentra a Boran en coma y se queda en shock | Antena 3

En cuanto a la situación de Alya, también es un cataclismo emocional. Ella lloró a su marido. Ella enterró a su marido. Ella aceptó la última voluntad de su marido. Ella renunció a toda su vida por la protección de la familia de su marido.

Y, además, ahora había decidido dejar de ver a Mardin como una cárcel para convertirlo en su hogar. Dejó de ver su matrimonio con Cihan como una obligación para convertirlo en una oportunidad de ser feliz.

Pero, ¿y ahora qué? Boran es su marido. Boran es el padre de su hijo. Por lo tanto, es muy posible que se reaviven los sentimientos del pasado, pero tampoco podemos olvidar que el Boran del que Alya se enamoró no es el Boran real. Recordemos que una de las primeras decepciones de Alya fue descubrir que el Boran de Canadá no tenía nada que ver con el Boran de Mardin, donde las tradiciones, la venganza y la sangre regían su vida.

Podría decirse que Alya se desencantó de Boran incluso antes de caminar junto a Cihan.

Además, la Alya que vive en Mardin no es la Alya que salió de Toronto. En este año ha vivido situaciones que nunca imaginó pasar como haber disparado a un hombre y haber sido ella misma víctima de un disparo.

Sobre todo, sus sentimientos han cambiado. Alya quiere a Cihan y ha dejado claro que no le falta valor para defender su relación frente a cualquier obstáculo. Pero una cosa es decir que quiere a Cihan frente a Mine y otra muy distinta es hacerlo ante su propio marido.

¿Qué hará Alya? ¿Recuperará la familia que tenía en Canadá o apostará por su relación con Cihan?

Los efectos colaterales

Cihan descubre que Boran está vivo y su amor por Alya podría tener los días contados | Antena 3

Y, por supuesto, en esta ecuación falta la incógnita más importante: Boran.

¿Cómo reaccionará cuando despierte y vea todo lo que ha cambiado en un año? ¿Cómo se tomará que su mujer esté enamorada de su hermano? ¿Cómo encajará que su hermano esté enamorado de su mujer? ¿Cómo asimilará que su hijo llame papá a su hermano?

Además, tampoco podemos perder de vista que Boran es el mayor de los Albora. ¿Qué repercusión tendrá esto en el negocio familiar? Hasta ahora Cihan y Sahin peleaban por el trono, pero ahora ha regresado el heredero pródigo que, encima, une a las dos ramas de la familia. ¿Podrá Sadakat mantener oculto su gran secreto? ¿Cómo reaccionará Ecmel si descubre que es su hijo? ¿Qué consecuencias familiares y “empresariales” tendría para los Albora?

En definitiva, el futuro de Cihan y Alya vuelve a depender del hombre que unió sus destinos. #Cihal existe porque Boran provocó que existiese ¿Destruirá lo que él mismo cimentó o serán más fuertes las paredes que Cihan y Alya han ido construyendo ladrillo a ladrillo?