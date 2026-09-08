La nueva oportunidad de los hermanos Menéndez de lograr la libertad a pesar de estar condenados a cadena perpetua

Los hermanos Erik y Lyle Menendez tendrán una nueva oportunidad de obtener la libertad antes de lo previsto.

Según adelanta TMZ en exclusiva, la Junta de Libertad Condicional de California ha concedido a los hermanos una audiencia anticipada programada provisionalmente para marzo de 2027.

La decisión acorta significativamente el calendario judicial, ya que la fecha fijada anteriormente para solicitar una nueva revisión era agosto de 2028, tras haberles sido denegada la excarcelación en 2025.

Este adelanto legal ha sido posible gracias a una disposición de la Proposición 9 (ley de 2008 sobre los derechos de las víctimas en California), la cual permite revisar la fecha de elegibilidad si se produce un cambio en las circunstancias o si surge nueva información sobre los reclusos.

Lyle y Erik Menéndez | Reuters

La noticia ha sido recibida con alivio por el entorno de los hermanos: "Durante casi 40 años, Erik y Lyle se han esforzado por asumir la responsabilidad de sus actos, afrontar y sanar el abuso y el trauma inimaginables que sufrieron, crecer como personas y dedicarse a servir a los demás", ha expresado la familia en un comunicado concedido al portal estadounidense.

En el comunicado, la familia ha vuelto a destacar el comportamiento de Lyle (de 58 años) y Erik (de 55) dentro de prisión, donde han impulsado proyectos como un espacio verde y un programa de cuidados paliativos para "recordar a las personas que cumplen condenas a cadena perpetua que sus vidas aún tienen sentido y que, independientemente de sus circunstancias, pueden elegir cada día crecer, sanar, asumir la responsabilidad y aportar algo valioso al mundo que les rodea".

Cabe recordar que ambos fueron condenados inicialmente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras matar a tiros a sus padres, José y Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills el 20 de agosto de 1989.

Tras casi tres décadas y la revisión de sus condenas a entre 50 años y cadena perpetua, la familia expresa: "Siempre estaremos profundamente agradecidos de que hayan sido sentenciados nuevamente y de que nuestra familia ahora pueda imaginar un futuro en el que vuelvan a formar parte de nuestra vida cotidiana", añadiendo que el adelanto de la cita "es especialmente significativa y los llena de una alegría inmensa, ya que los acerca un paso más a un futuro con ellos que antes parecía imposible".

Erik y Lyle Menéndez | Netflix

Y es que la salida de prisión de los Menéndez parecía estar casi garantizada, entre finales de 2024 y principios de 2025, tras salir a la luz nuevas pruebas clave que respaldaban los abusos sufridos por parte de su padre (incluyendo una carta enviada a una prima donde Erik relataba los abusos antes de los crímenes y el testimonio de varios familiares).

Sin embargo, el panorama dio un vuelco radical antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca tras el cambio del fiscal del distrito de Los Ángeles, un relevo en la fiscalía que frenó en seco sus opciones de excarcelación inmediata.

Pese al entusiasmo del entorno, la audiencia de marzo de 2027 evaluará la aptitud de los hermanos pero no garantiza en absoluto su puesta en libertad, ya que en agosto de 2025, la junta denegó taxativamente sus solicitudes reprochándoles infracciones disciplinarias.

"Contrariamente a lo que creen sus partidarios, usted no ha sido un preso ejemplar y, francamente, eso nos resulta un tanto inquietante", le reprochó un comisionado a Erik en su vista, según reveló el periodista Brian Entin.

Ahora ambos poseen un margen de demostración que la Junta de Libertad Condicional analizará en esta nueva oportunidad fijada para la primavera de 2027.