Nick Frost desvela la opinión de la familia de Robbie Coltrane sobre interpretar al nuevo Hagrid en Harry Potter

La nueva adaptación de Harry Potter traerá muchas caras nuevas a los queridos personajes creados por J.K. Rowling y vistos en las películas. Aunque la serie aportará nuevos diseños y se aproximará al material de las novelas de una forma, a priori, más fiel, son muchos los que no pueden olvidar a los interpretes originales.

Con este nuevo reparto, los fans se muestran cada vez más preocupados por cómo HBO podría superar a las películas de Warner Bros. Y uno de estos nuevos actores es Nick Frost, que tendrá el enorme reto de suceder a Robbie Coltrane en el papel del guardabosques de Hogwarts, Rubeus Hagrid.

Hagrid en el tráiler de la serie de Harry Potter | HBO Max

Si bien muchos no podrán imaginar a nadie más que a Coltrane como el entrañable gigante, la familia del actor, fallecido en 2022 a los 72 años, ha emitido su veredicto.

En una entrevista con Michael Rosenbaum en el podcast Inside of You, ha sido el propio Frost el que desveló la opinión de la familia del actor sobre sucederle en la pequeña pantalla.

"Mi mejor amigo, Danny, tenía como amigos a la familia de Robbie, y al parecer Robbie era un gran admirador de este tipo. Todos me dieron una especie de visto bueno espiritual, como diciendo que a él le habría encantado. 'Estamos muy contentos de que lo hayas conseguido'", comentó Frost.

Hagrid y Harry en 'La Piedra Filosofal' | Warner Bros.

"Quiero rendir homenaje a lo que hizo Robbie, quiero honrar su legado. También soy consciente de que tengo una oportunidad que Robbie no tuvo. Obviamente, él contó con una película de dos horas y media, pero yo tengo ocho horas para desarrollar a Hagrid", explicó sobre la ventaja de adaptar al personaje con más profundidad. "Así que, tengo mucha suerte de poder ofrecer eso a la gente".

La serie de HBO buscará ofrecer una perspectiva distinta con este nuevo enfoque y mucho más detallada de los icónicos personajes a partir del próximo 25 de diciembre.