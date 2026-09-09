Nicole Kidman se sincera sobre los problemas para hablar que sufrió de niña y cómo ha influido en su forma de hablar

La actriz Nicole Kidman ha recordado los problemas para hablar que marcaron sus primeros años de vida durante la promoción de Prácticamente Magia 2 junto a Sandra Bullock.

La estrella de Hollywood ha concedido una entrevista a la revista Attitude donde ha abordado su experiencia personal con la tartamudez infantil y ha revelado que, a día de hoy, todavía experimenta pequeños episodios de forma ocasional.

Al preguntarle sobre si esta condición influyó en su interpretación de Gillian Owens, particularmente durante los "momentos más vulnerables del personaje", Kidman aclaró que "no tanto".

Aunque no dudó en echar la vista atrás para detallar cómo afrontaba este obstáculo en sus inicios: "De pequeña tartamudeaba. Todo el mundo me decía: 'Para, haz una pausa, piensa en lo que quieres decir y luego dilo'. Así que yo siempre… porque intentaba hablar y luego no me salían las palabras".

Al abordar su situación actual, la intérprete confirmó que el problema no ha desaparecido por completo de su vida cotidiana: "A veces me pasa durante uno o dos segundos. Pero he aprendido una técnica y he aprendido a controlarlo".

Asimismo, la ganadora del Oscar sugirió que esta constante necesidad de medir sus palabras desde la infancia terminó condicionando su característico tono al expresarse: "Y probablemente por eso hablo en voz baja", confesó.

No es la primera vez que la actriz australiana aborda abiertamente esta barrera en su comunicación. La Fundación para la Tartamudez publicó cómo Kidman describió haber sido "muy tímida" de niña: "Recuerdo que cuando era pequeña estaba muy emocionada por sacarlo y no podía", expresó en aquella ocasión, rememorando también que solían pedirle que se "calmara" y pensara bien antes de hablar