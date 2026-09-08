El natural e integral desnudo de Salma Hayek tras cumplir 60 años: "Agradecida"

Salma Hayek celebró el pasado 2 de junio su cumpleaños y, esta ocasión, no se trataba de una celebración normal ya que la mexicana ha subido hasta la sexta planta.

Así es y, aunque no lo creías, Hayek ya tiene 60 años. La actriz sigue estando imponente y el tiempo no parece pasar por ella. De esta forma, Salma ha querido compartir con sus seguidores de Instagram unas instantáneas de lo más naturales durante un baño en el mar.

"60 y agradecida", escribe mientras posa metida en el agua sin nada de ropa. Salma es la reina del bikinazo pero, en esta ocasión, ha decidido prescindir de su traje de baño.

Ha tardado unos días en publicar algo en sus redes sociales ya que Salma Hayek suele ser bastante fiel cuando a celebraciones se refiere. Pero, aunque se ha hecho esperar sus seguidores ya tiene su habitual posado de cumpleaños.